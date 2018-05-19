BAKLAVACILAR ZAM YAPMAMAK DİRENÇ GÖSTERİYOR
Türkiye'de stokçular nedeniyle Antep fıstığının kilogram fiyatının 210 TL'ye kadar çıkması nedeniyle sıkıntı yaşayan baklavacılar, zam yapmamak için direniyor.
Türkiye'de stokçular nedeniyle Antep fıstığının kilogram fiyatının 210 TL'ye kadar çıkması nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşayan baklavacılar, zam yapmamak için direndiklerini söyledi.
Ramazan ayı gelmeden önce stokçular baklavalık fıstığın fiyatını 210 TL'ye yükseltince baklava üreticileri fıstıklı baklava üretmeme ve durumu protesto etme kararı almıştı. Gaziantep'te üretime devam eden baklavacılar ise zam yapmamak için direndiklerini belirtti. Baklavacı işletmecisi Levent Aktaş, "Son dönemlerde 70-80 TL olan Gaziantep fıstığımız 210-220 TL'ye kadar çıkmıştır. Bu stokçuların bunu elinde bulundurması sebebiyle suni bir artış görüyorum. Bu durumu gerekli yerlere bildirdik. Bizlerde fıstık fiyatları ile beraber artış yapmadık. Direniyoruz şu anda" dedi.
"BAKLAVA HATA KABUL ETMİYOR"
Baklavanın yapılışı ile ilgili de bilgi veren Aktaş, baklavanın hata kabul etmediğini vurgulayarak, "Baklava çok emek isteyen ince elenip sık dokunan el emeği göz nuru Gaziantep'in medar-ı iftiharı baklavamız çok meşakkatli bir şekilde yapılıyor. Yaparken çok özen ve itina göstermemiz gerekiyor. Çünkü baklava en ufak hatayı dahi kabul etmez" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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