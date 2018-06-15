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Bakımevinde darp dehşeti!

BAKIMEVİNDE DARP DEHŞETİ!

Aydın'da bulunan yaşlı bakımevinde, erkek hemşire kendisinden sigara isteyen zihinsel engelli ve kronik şizofreni hastasını darp etti. Hastanın ailesi şikayetçi olunca hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

Tarih : 15 Haziran 2018, 00:10
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Aydın'da bulunan yaşlı bakımevinde, zihinsel engelli ve kronik şizofreni hastasını darp eden erkek hemşireyi arkadaşları ihbar etti. Hastanın ailesi şikayetçi olunca hemşire hakkında soruşturma başlatıldı.

SİGARA İSTEYEN ZİHİNSEL ENGELLİ HASTAYI DARP ETTİ

Yaklaşık 5 yıldır özel bir yaşlı bakım evinde kalan yüzde 80 zihinsel engelli ve kronik şizofren Fikret Bayraktar'ın (57), olay günü hemşire Nazmiye A.'dan sigara istediği, ret yanıtı alınca da ısrarcı olduğu belirtildi.

Bunun üzerine Nazmiye A.'nın Bayraktar'ı darp ettiği öne sürüldü. Mesai arkadaşı bir hasta bakıcının durumu bildirmesi üzerine, Nazmiye A. hakkında bakımevi yönetimi tarafından soruşturma başlatıldı. Ayrıca Bayraktar'ın ailesine de haber verildi.

HASTANIN ABLASI HEMŞİREDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Kardeşinin darp edildiğini öğrenen ablası ve vasisi Hanife Gençkurt, İzmir'den Kuşadası'na gelerek hemşireden şikayetçi oldu. Polise başvuran Gençkurt, "Kardeşim yaklaşık 5 yıldır bu bakımevinde kalıyor. 12 Haziran Salı günü bakımevi müdürü beni arayarak, kardeşimin kendi çalışanları bir hemşire tarafından darp edildiğini ve konuyla ilgili polise müracaat ettiklerini söyledi. Kardeşimi darp eden hemşirenin Nazmiye A. olduğunu öğrendim, kendisinden şikayetçiyim" dedi.

HEMŞİRENİN İŞİNE SON VERİLDİ

Bakımevi müdürü Haşmet Atabey ise "Olayı adliyeye yansıttık. Soruşturma sonucunda ortaya çıkacak" dedi.Öte yandan, soruşturma sonuçlanmadan hemşire Nazmiye A.'nın görevine son verildiği öğrenildi

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakımevinde  Darp  Dehşeti    haber

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