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Bakanlık personeli 100 kişi hastanelik oldu!

BAKANLIK PERSONELİ 100 KİŞİ HASTANELİK OLDU!

Adalet Bakanlığında çalışan 100 personel öğle yemeğinden zehirlenip hastaneye kaldırıldı. Personellerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Bakanlık Personeli 100 Kişi Hastanelik Oldu!(10/10)6

Adalet Bakanlığı, öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti üzerine hastaneye kaldırılan 100 civarında bakanlık personelinin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

"ÖĞLE YEMEĞİNDEN SONRA RAHATSIZLANDILAR"

İşte konuyla ilgili Bakanlık'tan yapılan açıklama:

Bakanlığımız merkez binada görev yapan 100 civarında personelimizde öğle yemeğinden sonra karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayeti görülmesi üzerine, kurum hekimlerimiz ile sağlık personelimiz tarafından ilk müdahale yapılmıştır. Durumu sağlık kurumunda müdahale gerektirenler ise hastanelere nakledilmiştir.

İNLEME BAŞLATILDI

Çalışma arkadaşlarımızın büyük bir bölümü hastanelerdeki ayakta tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir. Müşahede altındakilerin de sağlık durumları iyi olup, sadece kontrol amaçlı olarak hastanelerde tutulmaktadırlar. Olayla ilgili Bakanlığımız bünyesinde inceleme başlatılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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