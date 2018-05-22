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Bakanlık Güneş Panelleriyle Elektrik Üretmenin Maliyetini Düşürecek

BAKANLIK GÜNEŞ PANELLERİYLE ELEKTRİK ÜRETMENİN MALİYETİNİ DÜŞÜRECEK

Enerji Bakanlığı konutlarda çatı ve dış cepheye konulacak güneş panelleriyle lisans almadan elektrik üretmenin maliyetini düşürmek için çalışma başlattı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 12:20
Puan Ver : Bakanlık Güneş Panelleriyle Elektrik Üretmenin Maliyetini Düşürecek(10/10)6

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, konutlarda çatı ya da dış cepheye konulacak güneş panelleriyle lisans almadan kendi elektriğini üretecek ve fazlasını sisteme 10 yıl boyunca 13.3 dolar/ sentten satacaklar için önemli bir çalışma başlattı. Halen, 10 kw bir güneş paneli sistemi, anahtar teslimi ortalama 15 bin Euro'ya (75 bin TL) mal oluyor. Enerji Bakanlığı'nın: proje çizim ve onay, harçlar, iletim ve dağıtım bedelleri, KDV ve diğer maliyetlerde yapacağı iyileştirmeyle 75 bin liralık tutarın, 50 bin liraya kadar düşebileceği belirtiliyor.

"7 YILLIK ELEKTRİK PARANI PEŞİN ÖDE, 30 YIL FATURA ÖDEME"

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, Enerji Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmanın yaz sonunda ya da sonbaharda tamamlanmasını beklediklerini belirterek, maliyetlerin düşmesiyle birlikte çatı tipi güneş paneli kurma girişimlerinin de hızlanacağını belirtti. Telemcioğlu, "Vatandaş, '15 yıllık elektrik paranı peşin öde, sistemi kur ve 30 yıl elektrik faturası ödeme' denilirse panel kurmaya yanaşmaz. Ama, '7-8 yıllık elektrik paranı peşin öde, 30 yıl fatura ödeme' denilirse panelini kurar ve elektriğini üretmeye başlar" dedi.

10 YIL SİSTEME SATABİLECEK

GÜNDER Genel Sekreteri Faruk Telemcioğlu, vatandaşın kendi elektriğini üretip, fazlasını da YEKDEM kapsamında sisteme satabileceğini belirterek, "Vatandaş, 10 yıl boyunca sisteme verdiği her birim elektrikten 13.3 dolar/sent alacak. Bu satıştan gelir vergisi ve stopaj da alınmayacak" dedi. Telemcioğlu, YEKDEM'in 2020'de kalkabileceğinin anımsatılması üzerine, "Enerji Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili de bir yasa çalışması var. Kendi elektriğini üreteceklerde alımlar devam edecek. Tutar, 13.3 dolar/sent olmaz da örneğin 10 dolar/sent olabilir. Bunun yanı sıra çatılar için yerli katkı desteği verilmesi ve mahsuplaşmanın şu andaki gibi saatlik değil aylık olması, vergisel kolaylıklar, iletim ve dağıtım bedelleri alınmaması ve bu yatırımı yapacaklar için uzun süreli ve düşük faizli krediler sağlanması da bu sistemin önünü açacak önemli adımlardır" diye konuştu. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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