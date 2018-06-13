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Bakanı karşısında görünce gözyaşlarına boğuldu

BAKANI KARŞISINDA GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

''Seçim Taksi''de direksiyon başına geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı gören kadın, gözyaşlarını tutamadı.

Tarih : 13 Haziran 2018, 16:50
Puan Ver : Bakanı Karşısında Görünce Gözyaşlarına Boğuldu(5/10)1

A Haber'de yayınlanan Seçim Taksi'de vatandaşlarla seçime dair bir sohbet gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı karşısında gören kadın gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anlar kameraya yansıdı.

Bakan Kaya, Taksiye binen yaşlı amcayla Türkiye'nin dünü ve bugünü hakkında sohbet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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