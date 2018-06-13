BAKANI KARŞISINDA GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
''Seçim Taksi''de direksiyon başına geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı gören kadın, gözyaşlarını tutamadı.
A Haber'de yayınlanan Seçim Taksi'de vatandaşlarla seçime dair bir sohbet gerçekleştiren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı karşısında gören kadın gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anlar kameraya yansıdı.
Bakan Kaya, Taksiye binen yaşlı amcayla Türkiye'nin dünü ve bugünü hakkında sohbet etti.
Kaynak: haberinburada
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