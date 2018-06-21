Başvuruları 8 Haziran'da başlayan "İmar Barışı" konusunda vatandaşı uyaran Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, "Alınacak yapı kayıt belgesi, iskan yerine geçiyor. Belediyeye gitmenize gerek yok" dedi. Özhaseki, "Elime düşsünler de canına okuyayım diyen belediyeler var, sakın ha bunlara kanmayın" ifadelerini kullandı.

"YAPI KAYIT BELGESİ İSKAN YERİNE GEÇİYOR"

Tapusuz 13 milyon konutu ilgilendiren imar barışı başvuruları, 8 Haziran'da başlamıştı. 31 Ekim 2018'e kadar sürecek başvurular, e-devlet üzerinden veya Çevre ve Şehircilik il müdürlüklerine yapılıyor. Vatandaşı imar barışı konusunda uyaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Alınacak yapı kayıt belgesi, iskan (yapı kullanım izni) yerine geçiyor. Belediyeye gitmenize gerek yok" dedi.

"SAKIN HA BUNLARA KANMAYIN "

Başvuru için mühendislik bürosu veya belediyenin kapısını çalmaya gerek olmadığını belirten Mehmet Özhaseki, "'Elime düşsünler de canına okuyayım' diyen belediyeler var, sakın ha bunlara kanmayın" dedi. Özhaseki, yapı kayıt belgesi başvuru bedelinin, arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden konutlarda yüzde 3 olarak tahsil edileceğini söyledi.

DEVLETLE HELALLEŞİN

Mehmet Özhaseki, başvuru bedelini bir örnekle şöyle açıkladı: 100 metrekarelik gecekonduda oturan kardeşimiz, metrekaresini 600 lira ile çarpacak. 60 bin lira evin değeri, arsa bedeli de 10 bin lira, yani toplam 70 bin lira. Bunun yüzde 3'ü 2100 lira. E-devlet şifresiyle girecek, bunu kendisi bildirecek. 31 Aralık'a kadar parayı yatıracak. Parayı yatıran, yapı kayıt belgesini alacak.

İNTERNETTEN HESAPLANABİLİR

Çevre Bakanlığı'nın internet sitesinden imar barışı kapsamında olan konut veya işyeri için ne kadar ödeneceğini hesaplamak mümkün. Bunun için 'apps.csb.gov.tr/imarhesapla' adresinden giriş yaparak istenen bilgileri doldurun ve hesaplama yapın. Ortaya çıkan rakam bilgilendirme amaçlı. Net rakamlar 'e-devlet'ten başvurduktan sonra belli olacak.

Kaynak: haberinburada