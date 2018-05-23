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BAKAN'DAN MERKEZ'E MESAJ: GEREKENİ YAPIN, ERDOĞAN'I DAHİL ETMEYİN


Bakan'dan Merkez'e mesaj: Gerekeni yapın, Erdoğan'ı dahil etmeyin
Tarih : 23 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Bakan'dan Merkez'e Mesaj: Gerekeni Yapın, Erdoğan'ı Dahil Etmeyin(10/10)6

Ekonomi Bakanı Zeybekci, NTV'nin ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Kurdaki hareketle ilgili konuşan Zeybekci, "Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Kurumlar, Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarını yerine getirmeli " dedi.

Zeybekci'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

"İLGİLİ KURUMLAR GECİKTİRMEDEN SORUMLULUK ALMALI"

Türk lirasının değer kaybını bir reel makroekonomik nedene bağlamak mümkün değil. Bu yüzden spekülatif diyoruz. Para politikalarıyla yönlendirilmesi gereken bir alan. Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Bunun da geciktirilmesinin Türk sanayisine, büyümesine makroekonomik performanslara faydası olmadığına inanıyorum. İlgili kurumlar Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarının gereğini yapmalı. Spekülatif değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz lazım.

"KUR, EKONOMİDE KALICI HASAR OLUŞMADI"

Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi."

"ENFLASYON BİR-İKİ ÇEYREK TEK HANEYE İNMEZ"

Enflasyonla ilgili değerlendirme yapan Zeybekci, "Para politikalarıyla ilgili uygulamada hızlı bir şekilde gereğinin yapılacağına inanıyorum. Bu yapılırsa enflasyonla ilgili büyük bir değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Maalesef yakın bir iki çeyrek içinde tek haneli rakamı pek olası görmüyorum." dedi.

İhracatta 162,5 milyar doların mayıs sonunda geçileceğini belirten Zeybekci, "Dün itibariyle 15 milyar dolara yakın rakamla mayıs ayını kapatacağız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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