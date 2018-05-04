Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin liraya kadar verecek bir kupon sisteminin Temmuz ayında başlayacağını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, artık fikirlerin yarıştığı bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Eğitim formatlarımızı hayat boyu öğrenme anlayışıyla ve gençlerin vizyonuna uygun hale getirmek için gözden geçiriyoruz. Hiçbir gencimizin gelecek kaygısı taşımasını istemiyoruz. Türkiye, fırsatlarla dolu bir ülke, büyük hayalleri, güçlü hedefleri var. Bu hedeflere gençlerimizle birlikte ulaşacağımıza inanıyoruz. Hiçbir gencimizin gelecek kaygısı duymaması gerekiyor. Gençlerimize hızla değişen çalışma hayatı şartlarına nasıl ayak uyduracaklarıyla ilgili yol göstermeye çalışıyoruz ve politikalarımızı güncelliyoruz" dedi.

10 BİN LİRALIK KUPON SİSTEMİ TEMMUZ'DA BAŞLIYOR

Sarıeroğlu, gençlerin belli formatlarda eğitim kalıplarının içerisine sıkışmasını istemediklerini belirterek, "Gençlerin kendi zamanlarına uygun, kendi arzu ettikleri meslek kurslarından faydalanabilmeleriyle ilgili, 10 bin liraya kadar vereceğimiz bir kupon sistemiyle, gençlerimizin özgür, kendi istedikleri şekilde, kendi ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim faaliyetlerinden faydalanmalarının yolunu açacağız inşallah temmuz ayından itibaren." dedi.

DÜNYANIN EN YÜKSEK BÜYÜME PERFORMANSI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin büyüme rakamlarının bir başarı hikayesi olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu, iş dünyamızın azimli, inançlı ve vazgeçmeden yola devam etmesinin etkisi, işçilerimizin, çiftçilerimizin, memurlarımızın alın teriyle olmuştur. 81 milyon hep birlikte tek yürek olarak hedefimize odaklandık. O hedef doğrultusunda kararlı adımlarımızı attık ve bunları uyguladık. Dünyada en yüksek büyüme performansını gerçekleştiren ülkelerden biri konumuna geldik."

Kaynak: haberinburada