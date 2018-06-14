Haseki, 'Kentsel Dönüşüm' sürecinde bazı ilçe Belediye Başkanlarının sorumlu davrandığını ancak bazılarının ise samimiyetsiz olduğunu ifade ederek, "Bazıları var ki, tam dayaklıklar" dedi.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANINA YÜKLENDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Best FM'de Ufuk Karcı'nın sorularını cevaplandırdı. Özhaseki; "Tüm partilerin ilçe belediyelerine kapılarımız açık. Ama CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı mesela. Eş-dost ile randevu aldı benden, geldi. Kendisine dedim; 'Bak sana şöyle yardım ederiz, böyle yardım ederiz' dedim anlaştık.

Kentsel Dönüşüm Genel Müdürünü aradım yanında. Dedim,'İki kat çıkın lütfen. Arkadaşımız size detaylı anlatacak' İşim rahatlayınca, ilgili arkadaşı aradım. Hiç yanına uğramamış. Çıkmış, gitmiş. Ama 1 Hafta sonra CHP'li hanımları toplamış, bana küfür ettiriyor" dedi.

"SURİYELİLERE KONUT VERİLİYOR İDDİASI YALAN"

Bakan Haseki, Devletin Suriyeli Mültecilere ev verildiği iddialarını yalanlarken; "Öyle bir şey yok. Bunların, yalan söylerken burunları uzar. Şehir hastaneleri yapıldı. Kayseri'de de var. 1607 yataklı. Girişte sadece 8 TL ödeniyor. Ve bu 8 TL herkesten alınıyor. Bu evleri ben yaptırıyorum. Kimseye bedava ev vermedik. Bazı gazeteler tekzip yayınlayacak ama oyalıyorlar. Yalan haberler yapıyorlar çünkü." İfadelerini kullandı.

"İNSAFSIZLAR BİRAZ TAŞIN ALTINA ELİNİ KOYSUN"

Bakan Haseki, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleşen ve güvenliğin sağlandığı bölgelerde güvenlik sağlanırsa, mültecilerin döneceğini söyledi. Mehmet Özhaseki; "Ancak, o kadar zengin Müslüman devleti var. Ümemtin derdi, yalnızca Türkiye'nin değil ki! İnsafsızlar, biraz taşın altına elini soksun. Eğer kaynaklar sağlanırsa, ortalarda konutları inşa ederiz. Ancak tek başımıza yapmamız, söz konusu değil" şeklinde konuştu.

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Kaynak: haberinburada