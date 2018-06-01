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BAKANDAN 100 BİN YENİ EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ MÜJDESİ!


Bakandan 100 bin yeni emekliye bayram ikramiyesi müjdesi!
Tarih : 01 Haziran 2018, 23:00
Puan Ver : Bakandan 100 Bin Yeni Emekliye Bayram İkramiyesi Müjdesi!(10/10)6

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, Mayıs ayında yaklaşık 100 bin kişinin emekli aylığına bağlandığını, onların da bayram ikramiyesi alabileceğini açıkladı.

"MAYIS AYINDA EMEKLİ OLAN 100 BİN VATANDAŞIMIZ EMEKLİ İKRAMİYESİNİ ALABİLECEKLER"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Ceyhan ilçesinde, öğretmenevinde, muhtarlar, STK temsilcileri ve Ak Parti üyeleri ile birlikte iftar yemeğine katıldı. İftar yemeğinde konuşma yapan Bakan Sarıeroğlu, "Mayıs ayında emekli olan 100 bin vatandaşımızın, Haziran ayında verilecek emekli ikramiyesini alabilecekler" dedi.

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Kaynak: haberinburada



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