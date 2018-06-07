BAKAN ZEYBEKCİ: MERKEZ'İN KARARI, FAİZLERİ YATIRIM YAPILABİLİR SEVİYEYE GETİRECEK
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Merkez Bankası'nın bugün yaptığı 1.25 puanlık faiz artışı kararını değerlendirdi. Zeybekçi, "Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın, Türkiye'de gerçek anlamda faizlerin, para maliyetinin yatırım yapılabilir seviyelere düşmesini sağlayacak, enflasyonla köklü mücadele anlamında adımlar olarak gördüğümüz sürece desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz." dedi.
MEHMET ŞİMŞEK DE TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Merkez Bankası'nın beklentilerin üzerindeki faiz kararının ardından Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:
- Politika setimizi güçlendirmeye devam edeceğiz
- Enflasyon ve cari açık yılın ikinci yarısında düşüş trendine girecek
- Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini artırıyoruz, dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edecek
- Ar-ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini bütüncül bir yaklaşımla güçlendiriyoruz
- Yaptığımız reform ve verdiğimiz destekler sayesinde Türkiye patent başvuru sayısında dünyada 2002'deki 38. sıradan 22. sıraya yükseldi. Hedefimiz dünyada ilk 10 arasına girmek
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Samsun Limanı'ndan Yayılan Kötü Koku, Vatandaşları Rahatsız Etti
- Diyaliz Hastası Kadın Hastanenin 6. Katından Kendini Boşluğa Bıraktı
- Çıktığı Yürüyüşte Kaybolan Kadın, Avustralya'nın Vahşi Doğasında Yaralı Olarak 6 Gün Geçirdi
- Erdoğan'dan İnce'ye: Sen Yap-İşlet-Devret Nedir Bilmiyorsun, Seçimden Sonra Öğreneceksin
- Sezginler Aşireti Güpegündüz Mekan Basıp Haraç İstedi! O Anlar Kamerada
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Fransız Talihli İkinci Kez Lotodan 1 Milyon Euro Kazandı
- Kur'an-I Kerim Zannettikleri Kitabı, Nesilden Nesile Aktardılar!
- Köpek Yavrusunu Kaplumbağaya Canlı Canlı Yediren Öğretmene Dava Açıldı!
- Çorba Olacaktı! Tencereden Çıkmaya Çalışan Kerevit Sıkışan Kolunu Koparıp Kaçtı
- Eski Sevgilisi İle Karşılaşan Genç, Önce Üniversiteli Kızı Sonra Kendini Vurdu
Bu Haberle İlgili Yorumlar