Adnan Oktar'ın Sıra Gecesinde Mustafa Keser Ve Latif Doğan Sahne Aldı
Real Madrid'den Büyük Başarı! Kimsenin Yapamadığını Yaptılar
Dünyanın İzlediği Finale Nusret Damgası! Paylaşımları Olay Oldu
Bakan Yerli Otomobil İçin Yer İşaret Etti! İşte En Şanslı İl
Mitinginde, Ünlü Oyuncunun Ağabeyi Yankesicilikten Tutuklandı
Fenerbahçe, Martin Skrtel'i Satmaktan Vazgeçti
Fikret Orman'dan Burak Yılmaz Açıklaması: Oturup Konuşuruz
Türkleri Ayağa Kaldıran Afişler, Jandarma Eşliğinde Yeniden Asıldı
Alberto Fırtınası Öncesi Abd'de Acil Durum İlan Edildi
Alman Polisi, Hdp'nin Köln'de Düzenlediği Mitingde Sözcüleri Konuşturmadı
Boeing'in Katlanabilir Kanatlara Sahip Uçakları 2020'de Gökyüzünde Olacak
İstifa Açıklaması Yapan Aykut Kocaman Beklemede
Meteoroloji Günlerdir Uyarıyordu! Ve İstanbul İçin Beklenen Gün Geldi
Suriyeli Kız Çocukları, Yaşlı Adamlara Para Karşılığı Satılıyor
Real Madrid'in Yıldızı Ronaldo Rekor Tanımıyor
Ronaldo'dan Final Sonrası Kafa Karıştıran Ayrılık Sözleri!
Göztepe'den Liverpool'a Mesaj! Kısa Sürede Gündem Oldu
Real Madrid Şampiyonlar Ligi Tarihine Geçti!
Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi Finaline Damga Vurdu
Yok Böyle Bir Gol! Oyuna Girdikten 1 Dakika Sonra Dünyayı Salladı

BAKAN YERLİ OTOMOBİL İÇİN YER İŞARET ETTİ! İŞTE EN ŞANSLI İL


Bakan yerli otomobil için yer işaret etti! İşte en şanslı il
Tarih : 27 Mayıs 2018, 10:50
Puan Ver : Bakan Yerli Otomobil İçin Yer İşaret Etti! İşte En Şanslı İl(10/10)6

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Zonguldak'ta aday tanıtım toplantısına katıldı. Özlü, AK Parti'nin 360 sayfalık seçim beyannamesinde Filyos Projesi'nin de yer aldığına dikkat çekti. Bakan Faruk Özlü, partimizin seçim beyannamesindeki Filyos Projesi bölümünü açıklamak istiyorum. 'Büyük ölçekli, bölgesel ana liman projelerinden birisi olan Filyos Limanı'nın inşaat çalışmaları hızla devam etmekte, genel kargo, Ro-Ro, kuru yük ve konteyner olmak üzere toplam 25 milyon ton kapasiteye sahip olacak.

"PROJE 2019'UN İLK YARISINDA BİTECEK"

2019 yılının ilk yarısında ilk etabın tamamlanmasını bekliyoruz. Proje devam ediyor. Etüt proje çalışmaları olan limanın kara ve demir yolu bağlantısının da gerçekleşmesini hedefliyoruz. Bu liman tamamlandığında 2023 vizyonu çerçevesinde Karadeniz bölgesinde ticaret alt yapısına ve yük koridorlarına büyük katkısı olacak" dedi.

"ÇOK SAYIDA TALEP VAR AMA FİLYOS'UN ŞANSI YÜKSEK"

Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan birinin de motorlu kara taşıtları olduğunu aktaran Bakan Faruk Özlü, yerli otomobil için Filyos'un şansının yüksek olduğuna dikkat çekerek şu sözlere yer verdi:

Filyos Endüstri Bölgesi için seçilen alanlardan bir tanesi de motorlu kara taşıtlarıdır. Yerli otomobil projemiz çok iyi gidiyor. Bu projenin yer seçimi gelecek yıl yapılacak.

Değerlendirme içerisinde Filyos Endüstri Bölgesi de olacak. Beş yatırımcıdan oluşan ortak girişim grubu Filyos'u da değerlendirmeye alacak. Ama şunu ifade edeyim zaten Filyos Endüstri Bölgesi'nin ana alanlarından birisi motorlu kara taşıtları olacak. Dolayısıyla Filyos'un şansı çok yüksek.

Çok sayıda ilden talep var. Ama değerlendirme kriterleri arasında önemli bir kriter limanlara yakınlık, liman arkası bölge olması. Çünkü ihracat olacak. Bu bakımdan Filyos'un şansı yüksek.

"TÜRKİYE'NİN İLK ENDÜSTRİ BÖLGESİ OLACAK"

Filyos Endüstri Bölgesi'nin Türk sanayisinin amiral gemilerinden birisi olacağını açıklayan Bakan Faruk Özlü, şöyle devam etti:

"Filyos Endüstri bölgesi var. Bu bölge bakanlığımızın projesi, beni bu bölgenin bakanı olarak çok çok heyecanlandırıyor. Filyos Endüstri Bölgesi'ndeki sanayi parsellerini bu sene içerisinde sanayiciler ile buluşturmaktır.

Bu konuya çok özel olarak önem veriyoruz. Türkiye'nin ilk endüstri bölgesi Filyos Endüstri Bölgesi olacak. Türk sanayisinin amiral gemilerinden birisi olacak olan Filyos Endüstri Bölgesi sanayimize, ekonomimize büyük katkılar sağlayacak. Emin olunuz ki Filyos Endüstri Bölgesi en az GAP kadar büyük ve değerli projeler. Bu bölgede üretilen demir çelik yine kendi bölgesinde ham madde olarak kullanılacak.

"PROJEYLE ZONGULDAK GÖÇ ALAN İL OLACAK"

Elektrikli teçhizat imalatı, makine ve ekipman imalatı, motorlu taşıtlar imalatı gibi pek çok alanda bu bölgede faaliyet gösterilecek. Proje ile bölgeye yapılacak olan OSB'ler, yeni limanlar, çevre ve dere ıslah çalışmaları buranın cazibesini kat kat artıracaktır. İşsizlik azalacak, Zonguldak ve çevre iller göç veren değil göç alan iller haline gelecek.

24 Haziran'da bir değil iki seçim olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekilliği seçimi. Ben inanıyorum ki her iki seçim den de zaferle çıkacağız. Yeni sistemde hem liderimiz ve adayımız Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi ile AK Parti'nin mecliste güçlü bir şekilde temsil edilmesi yeni dönem hedeflerimiz için çok çok önemlidir."

FİLYOS NEREDE?

Filyos, Zonguldak ilinin, Çaycuma ilçesine bağlı bir beldedir. Zonguldak il merkezine 25 km, Çaycuma ilçesine 23 km uzaklıktadır. Zonguldak'ın doğusunda, Karadeniz kıyısında kurulu bir yerleşimdir. Filyos Çayı yerleşimin doğusundan Karadeniz'e dökülmektedir. Yerleşim altı mahalleden oluşur: Abacık mahallesi, Geriş mahallesi, Hisarönü mahallesi, Kocaeli mahallesi, Sefercik mahallesi, Öteyüz mahallesi. Yerleşim merkezinde küçük bir liman bulunmaktadır. Ayrıca "Filyos Vadisi Projesi" kapsamında Sazköy'ün kuzeyinde yeni bir liman yapılması planlanmıştır.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bakan  Yerli  Otomobil  İçin  Yer  İşaret  Etti  İşte  En  Şanslı  İl  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER