Muhalefetin "Demirtaş serbest bırakılsın!" çağrısına tepki gösteren Bakan Soylu, "Ne battı size? Akşener, İnce; 16 yaşındaki kızın terörist yapılamıyor olması mı size battı?" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçim çalışmaları kapsamında Beşiktaş'ta vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Soylu, Dikilitaş'ta bulunan Ebubekir Camii'nin alt kısmında bulunan salonda vatandaşlarla sohbet etti.

"DEMİRTAŞ SERBEST KALSIN" ÇAĞRILARINA SERT TEPKİ

Beşiktaş'ta vatandaşlara seslenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, muhalefetin oy alabilmek için tutuklu bulunan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istediklerini belirterek, bu yöndeki söylemlere çok sert tepki gösterdi.

"NE BATTI SİZE?"

Soylu konuyla ilgili şunları söyledi:

Ne battı size? Doğu ve Güneydoğu'daki huzur mu battı size? Gecenin ikisine, üçüne kadar o insanlar, Doğu ve Güneydoğu'da sokaklarda geziyorlar. Ne battı size, 16 yaşındaki kız anasının dizinin dibinden dağa götürülüp terörist yapılamıyor. Akşener, sana bu mu battı? Erbakan'ın partisi, sana bu mu battı? Sayın Muharrem İnce, sana bu mu battı?

Kaynak: haberinburada