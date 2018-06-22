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Bakan Soylu: FETÖ'yle ilgili yeni bir belge daha çıktı

BAKAN SOYLU: FETÖ'YLE İLGİLİ YENİ BİR BELGE DAHA ÇIKTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. Bu işin tam göbeğinde olduğunun belgesi. O belgeyi Amerika'ya kırmızı kurdeleyle göndereceğiz." dedi.

Tarih : 22 Haziran 2018, 09:10
Puan Ver : Bakan Soylu: Fetö'yle İlgili Yeni Bir Belge Daha Çıktı(10/10)6

Seçim çalışmaları kapsamında Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz." dedi.

"BİZİM BÜYÜMEMİZİ, GELİŞMEMİZİ İSTEMEDİLER"

Gaziosmanpaşa'da vatandaşlara konuşan Süleyman Soylu, terörle etkili bir şekilde mücadele ettiklerini ve bunu yarım bırakmayacaklarını söyledi.

Önemli çalışmalar yaptıklarını anlatan Soylu, şöyle konuştu:

"Her gün bize şunu anlattılar. 'Biz başaramayız. Biz gerçekleştiremeyiz. Biz beceremeyiz.' Hatta dilimize şunu pelesenk ettiler. 'Bizden adam olmaz.' diye. Neden biliyor musunuz? Hep küçük fotoğrafla uğraştırdılar. İstemediler ki biz fabrikalar yapalım, istemediler ki Marmaray yapalım, istemediler ki Avrasya Tüneli yapalım, istemediler ki bölünmüş yol yapalım, istemediler ki şehir hastaneleri yapalım, istemediler ki tekno-kentler yapalım, istemediler ki sanayi siteleri yapalım, istemediler ki 26 havalimanını 56 havalimanına çıkaralım, istemediler ki Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapalım, insansız hava aracı yapalım, Altay tankını yapalım, Atak helikopteri yapalım, savaş gemisi yapalım…Bunları istemediler.

"PARMAK SALLASALAR BİLE İŞE YARAMAZ"

Hep kendi içimizdeki kavgalarla beraber, bir birimizin gözünü oyarak bu ülkenin yarınlarına bakmayalım, dünyada ne oluyor ona bakmayalım istediler. Bize uzaktan parmak sallandığı zaman ayaklarımız titresin, oturalım duralım. Şimdi oturmuyoruz, durmuyoruz. Parmak sallasalar da bir işe yaramıyor."

"MİLLETİN VERDİĞİ EMANETE İHANET ETMEDİK"

Bu milleti hainlere teslim etmediklerini vurgulayan Soylu, şunları söyledi:

"Bize her şeyi söyleyebilirler. Her türlü iftirayı da atabilirler. Şunu yapmadınız, bunu yapmadınız diyebilirler. Ama size sadece şunu söylemek istiyorum. Bize hangi iftirayı atarlarsa atasınlar, hiçbir önemi yok. Ama biz bir şey yaptığımızı ve bu millete, bu milletin namusuna, onuruna halel getirmediğimizi biliyoruz. Gezi olaylarını yaptılar, bize kumpas kurmak için, 17-25 Aralık'ı yaptılar, bize baskı kurmak için. 6-7 Ekim olaylarını yaptılar, bize baskı kurmak için. 15 Temmuz'u yaptılar, bu milleti bir ihanet çetesine teslim etmek için, bize baskı kurmak için. Ama bu milletin verdiği emanete ihanet etmedik. ve Allah şahittir, toprak da şahittir ve bu tarih şahittir."

"FETÖ İLE İLGİLİ YENİ BİR BELGE DAHA ÇIKTI"

Terörle mücadelenin devam edeceğini dile getiren Soylu, "Yarın öbür gün okursunuz. FETÖ ile ilgili yeni bir belge daha çıktı şimdi. O Pensilvanya'daki hainin bu işin tam göbeğinde olduğunun bir belgesi daha çıktı. O belgeyi Amerika'ya böyle kırmızı kurdeleyle göndereceğiz. Hele göndermesinler bakalım. Her türlü hainliği yapmışlar. O saatlerde her türlü konuşmayı yapmışlar. Ama Allah milletimizden razı olsun. Çıplak elleriyle beraber F-16'lara karşı bu ülkenin namusunu korudu." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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