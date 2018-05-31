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Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha Da Düşecek
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Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha da Düşecek

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN KRİTİK DOLAR AÇIKLAMASI: GÜÇLÜ ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK DAHA DA DÜŞECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Şu anda dolar kurunda bir düşüş eğilimi söz konusu, daha da düşecek. Bu anlamda çok güçlü önlemlerimizi almış durumdayız." dedi.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 23:50
Puan Ver : Bakan Sarıeroğlu'ndan Kritik Dolar Açıklaması: Güçlü Önlemlerimizi Aldık Daha Da Düşecek(6/10)2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Yaşanan bu süreçte çok hızlı kararlar alındı ve bunlar uygulamaya kondu, şu anda dolar kurunda bir düşüş eğilimi söz konusu, daha da düşecek. Bu anlamda çok güçlü önlemlerimizi almış durumdayız." dedi.

"ÇOK HIZLI KARARLAR ALINDI VE UYGULAMAYA KONDU"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, döviz kurunun artışının önlenmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Yaşanan bu süreçte çok hızlı kararlar alındı ve bunlar uygulamaya kondu, şu anda dolar kurunda bir düşüş eğilimi söz konusu, daha da düşecek. Bu anlamda çok güçlü önlemlerimizi almış durumdayız." dedi.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ İMKANLARA VE POTANSİYELE SAHİP OLDUĞUNU VURGULADI

Sarıeroğlu, Türkiye olarak güçlü imkanlara ve potansiyele sahip bir ülke olduklarını belirterek, "Birçok badire atlatmamıza rağmen 7,4 gibi güçlü, kapsayıcı ve istihdam yaratan bir büyüme performasıyla bugün G20 ve OECD ülkeleri arasında lider konumda olan bir Türkiye'yiz." dedi.

"FİNANAS PİYASALARINDA BAZI DALGALANMALARA MARUZ KALDIK"

Sanayide üretimin son hız devam ettiğini, ihracatta rekorlar kırdıklarını, turizmde çok iyi ilerleme kaydedildiğini aktaran Sarıeroğlu, şunları kaydetti: "TÜİK tarafından son iş gücü piyasası rakamları açıklandı, son istatistiklerde de 1 milyon 210 bin kişiye ek istihdam sağlamışız, geçtiğimiz şubattan bu şubata kadar. Hal böyleyken her şey pozitif giderken bir anda son bir ay içerisinde finans piyasalarında bazı dalgalanmalara maruz kaldık. Dünyanın içinden geçtiği sürecin kuşkusuz ki etkileri olmuştur ama hiçbir şekilde, gece yarısı saat 02.00-03.00'lerde doların bu şekilde yükseldiği başka bir örnek yaşanmamıştı. Bu bile sürecin ne olduğunu çok açık şekilde gösteriyor. 15 Temmuz'da başaramadıklarını, ülkemiz üzerinde ekonomiyle alakalı konularda oynanacak oyunlarla devreye sokmaya çalışıyorlar ama Allah'a hamdolsun ki eski Türkiye değiliz."

"GÜÇLÜ BİR SERBEST PİYASA EKONOMİSİNE SAHİBİZ"

Bakan Sarıeroğlu, bankacılıkla ilgili güçlü adımlar atmış güçlü bir finans sistemine sahip bir Türkiye olduğuna işaret ederek, "Ekonomiyle alakalı 16 yıldır yaşanan siyasi istikrarın, hızlı karar veren ve dik duruş sergileyen ekonomi yönetiminin almış olduğu kararlarla güçlü bir serbest piyasa ekonomisine sahibiz. Bunun bütün araçlarını etkin şekilde kullanan bir piyasaya sahibiz. Yaşanan bu süreçte çok hızlı kararlar alındı ve bunlar uygulamaya kondu, şu anda dolar kurunda bir düşüş eğilimi söz konusu, daha da düşecek. Bu anlamda çok güçlü önlemlerimizi almış durumdayız." değerlendirmesinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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