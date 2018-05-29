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Bakan resmen duyurdu: Bayram ikramiyesinin yatacağı tarih netleşti

BAKAN RESMEN DUYURDU: BAYRAM İKRAMİYESİNİN YATACAĞI TARİH NETLEŞTİ

Son dakika... Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyesini 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ise 8 Haziran'da ödeneceğini belirtti.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 11:10
Puan Ver : Bakan Resmen Duyurdu: Bayram İkramiyesinin Yatacağı Tarih Netleşti(9/10)5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin öne alındığını açıkladı. Bakan Sarıeroğlu, emekli maaşı ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini söyledi.

Özel bir televizyon kanalında konuşan Bakan Sarıeroğlu şunları söyledi:

SSK Bağkur ve emekli sandığından emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziran'ın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15 - 17 Haziran tarihleri arasında Ramazan bayramımız.

"BİR ÖNCEKİ HAFTA YAPMAYA KARAR VEDİK"

Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik.

BAKAN SARIEROĞLU TARİHLERİ AÇIKLADI

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz.

Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarımızı da 11 - 12 - 13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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