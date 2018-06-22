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Bakan Özhaseki, İmar Barışı'na Başvuru Sayısının 1 Milyonu Aştığını Açıkladı

BAKAN ÖZHASEKİ, İMAR BARIŞI'NA BAŞVURU SAYISININ 1 MİLYONU AŞTIĞINI AÇIKLADI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, iskansız yapılan yapılardaki sorunları ortadan kaldıran İmar Barışı başvuru sayısının 1 milyonu aştığını açıkladı.

Tarih : 22 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Bakan Özhaseki, İmar Barışı'na Başvuru Sayısının 1 Milyonu Aştığını Açıkladı(7/10)3

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İmar Barışı'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini ve başvuru sayısının iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştığını açıkladı. Bakan, başvuru yapanların,konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde yüzde 5 oranındaki bedelini ödediğinde, kaçak ve ceza durumundan kurtulacaklarını açıkladı.

BAŞVURU SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Bayram sonrası düzenlemeden yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahibi vatandaşlarımızın sayısında rekor bir artış yaşandı. İmar Barışı'na başvuru sayısı iki haftada 1 milyon 38 bin 655'e ulaştı. Vatandaş başvurusunu yaptıktan sonra konutlarda yüzde 3, iş yerlerinde ise yüzde 5 oranındaki bedelini de yatırdığında belgesine kavuşacak, böylece kaçaklık durumundan, devletle ihtilaflı olmaktan ve cezalardan kurtulacak" açıklamasında bulundu.

SON MÜRACAAT TARİHİ 31 EKİM 2018

Tebliğ, Yapı Kayıt Belgesi müracaatı, bu belgenin bedelinin hesaplanması ve ödenmesi, belge verilen Hazineye ait taşınmazların satışı, Yapı Kayıt Belgesi düzenlenmeyecek yapılar ile bu belgenin düzenlenmesi safhasında yalan beyanda bulunanlar hakkında yapılacak işlemlere ilişkin hususları kapsıyor. Buna göre, Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapılar için verilecek. Belge için müracaatlar 31 Ekim 2018'e kadar yapılacak, belge bedeli ise 31 Aralık 2018'e kadar ödenebilecek. Tebliğle, gerektiği durumda Bakanlar Kurulu başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatabilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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