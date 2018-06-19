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Bakan Özhaseki, İmar Barışı parasıyla ne yapılacağını açıkladı!

BAKAN ÖZHASEKİ, İMAR BARIŞI PARASIYLA NE YAPILACAĞINI AÇIKLADI!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar Barışı ile elimize 35-40 milyar lira geçecek. Kentsel dönüşüm işine girerlerse belediyelere sıfır faizli para olarak vereceğiz. Yani Türkiye'yi depreme hazırlayacağız" dedi.

Tarih : 19 Haziran 2018, 23:50
Puan Ver : Bakan Özhaseki, İmar Barışı Parasıyla Ne Yapılacağını Açıkladı!(9/10)5

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar Barışı ile elimize 35-40 milyar lira geçecek. Bu parayı, kentsel dönüşüm işine girerlerse belediyelere sıfır faizli para olarak vereceğiz. Yani Türkiye'yi depreme hazırlayacağız" dedi.

"TÜRKİYE'DE BİR ZORUNLULUK"

Özhaseki, kentsel dönüşümün Türkiye'de bir zorunluluk olduğunu vurguladı. Son 100 yılda Türkiye'de 6 ve üzerinde şiddette yıkıcı deprem sayısının 56, ölen insan sayısının 83 bin, mali kaybın ise 100 milyar dolar olduğuna işaret eden Özhaseki, şöyle konuştu: İzmir, 1. derece deprem bölgesi. Kentsel dönüşüme bir an önce girilmesi gerekiyor. Bu konuyla ilgili kolaylaştırıcı tedbirler aldık ancak CHP'li belediyeler kentsel dönüşümü rantsal dönüşüm olarak görüyor. CHP, kolaya kaçmak için bu ifadeyi kullanıyor. Karabağlar'da kentsel dönüşüme başladık.

"YEPYENİ MODERN MAHALLELER ORTAYA ÇIKACAK"

Özhaseki "İnşaat başladı ve toplamda 50 bin konutluk bir yer çıktı. Bu konutların bir kısmı kamuya, bir kısmı vatandaşa ait. Bakanlığa geçen konutları satmayacağız. 3. etabı da 2-3 ay içerisinde bitireceğiz. Umarım başlattığımız bu hareket Karabağlar'ın kara kaderini değiştirecek. Yepyeni modern mahalleler ortaya çıkacak. Herkes rahat edecek" dedi.

"SIFIR FAİZLİ PARA"

İmar Barışı'na değinen Özhaseki, Türkiye'deki toplam 26 milyon 358 bin yapı stoğunun yüzde 35'in imara uygun olduğunu hatırlattı. Özhaseki, sözlerini şöyle tamamladı: Getirdiğimiz yasa, 'sizin bu yapınızın değeri neyse kendiniz bunu söyleyin, mühendislik bürolarına gitmeyin ve kimseye ölçtürmeyin' diyor. İnternet üzerinden e-devlet şifresiyle girin, şu karşıdaki yapılar gibiyse metrekaresini 600 lirayla çarpın. 100 metrekare çarpı 600 lira 'buranın değeri 60 bin lira' diyeceksiniz. Yüzde 3'ü ne yapıyor. Bin 800 lira. Bu verildiğinde size yapı kayıt belgesi gönderiliyor. Yapı kayıt belgesi devlette ruhsat ve iskan yerine geçiyor. Kanun bu. Su, elektrik, gaz bağlanabilir. Yıkım kararları varsa bunlar durur. İmar Barışı ile elimize 35-40 milyar lira geçecek. Bu parayı, kentsel dönüşüm işine girerlerse belediyelere sıfır faizli para olarak vereceğiz. Yani Türkiye'yi depreme hazırlayacağız. Sağlam, kimlikli ve kişilikli binalarda oturacağız. Yani bu para bir yerlere gitmeyecek.

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Kaynak: haberinburada



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