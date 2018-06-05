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Bakan Özhaseki: İmar Barışı Müracaatları E-Devlet Üzerinden Yapılacak
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Bakan Özhaseki: İmar Barışı Müracaatları E-Devlet Üzerinden Yapılacak

BAKAN ÖZHASEKİ: İMAR BARIŞI MÜRACAATLARI E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, kamuoyunda "imar barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarının e-devlet üzerinden yapılabileceğini belirtti.

Tarih : 05 Haziran 2018, 15:00
Puan Ver : Bakan Özhaseki: İmar Barışı Müracaatları E-Devlet Üzerinden Yapılacak(5/10)1

İmar Barışı düzenlemesine ilişkin Özhaseki, "Devletin vatandaşla ihtilaflarını sona erdirecek, kavgaları bitirecek, bir taraftan da ekonomik bir değer haline getirecek bir yasayla başbaşayız. Onun yönetmelikleri bugün yayımlanıyor. İnşallah cuma günü itibarıyla müracaatları almaya başlayacağız." dedi. Bakan Özhaseki ayrıca, kamuoyunda "imar barışı" olarak bilinen Yapı Kayıt Belgesi müracaatlarının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini açıkladı.

"40-50 MİLYAR LİRA CİVARINDA BEDEL TOPLANACAK"

Özhaseki, "Burada yalan yanlış bir beyan varsa, yarın resmi işlemler başladığında başa bela olur. O işlem geçersiz hale gelir." ifadesini kullandı.

Özhaseki, toplamda 40-50 milyar lira civarında bir bedel toplanacağına inandıklarını söyledi.

İmar Barışı düzenlemesinin üç tane istisnası olduğunu belirten Özhaseki, "Birincisi Boğaziçi ön görünümü, ikincisi Sultanahmet çevresi, bir de Gelibolu Yarımadası." dedi.

"İMAR YASALARI GELİYOR"

Bakan Özhaseki, "Asıl yasa bu değil, bu birinci kapısıydı. Arkasından imar yasaları geliyor, kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yasalar geliyor." diye konuştu.

"Bir yerde imarda artış sağlanmışsa, bir rant varsa bunun kamuya bedelinin ödenmesi lazım." diyen Özhaseki, "Mesela parsel bazlı yoğunluk artışının yasaklanacağı hükmünü ben kendim yazdım. Bunu tartışacağız tabii. Ufak tefek değişikliklere uğrayabilir, belki muhalefetten de katkıda bulunurlar." ifadesini kullandı.

Okul bahçelerinin otopark olarak kullanılmasını da içeren düzenlemeye ilişkin Özhaseki, "Okul idaresinin izin vermesi lazım. Bazı yerlerde bahçe çok müsait değildir. Okul yönetimi 'Burada yapılamaz' diyecek o zaman." dedi.

2 BİN 500 KURUM SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINA ALINACAK

Özhaseki, "Bu seneki eylem planımız içerisinde Ankara'da bulunan 2 bin 500 kurumun tamamını Sıfır Atık Projesi kapsamına alıyoruz." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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