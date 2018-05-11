BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! BİNLERCE PERSONEL ALINACAK
Son dakika... Sağlık Bakanı Demircan, "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı." dedi.
Sağlık Bakanı Demircan: "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı."
Kaynak: haberinburada
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