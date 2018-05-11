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Bakan müjdeyi verdi! Binlerce personel alınacak

BAKAN MÜJDEYİ VERDİ! BİNLERCE PERSONEL ALINACAK

Son dakika... Sağlık Bakanı Demircan, "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı." dedi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 21:30
Puan Ver : Bakan Müjdeyi Verdi! Binlerce Personel Alınacak(7/10)3

Sağlık Bakanı Demircan: "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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