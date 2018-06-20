BAKAN KOLLARI SIVADI, SOKAKLARA ÇIKIP BAYRAK VE FLAMA ASTI
Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren Bakan Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şanlıurfa'da miting yapacağı alanda vince çıkarak Türk bayrakları ile partisinin flamalarını astı.
Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa'da miting yapacağı alanda vince çıkarak Türk bayrakları ile partisinin flamalarını astı.
"ŞANLIURFA REİS İLE KUCAKLAŞMAYA HAZIR"
Kentte düzenlenecek AK Parti mitingi için son hazırlık çalışmalarının yapıldığı alanda incelemede bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba beraberinde AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız'la birlikte bir vincin sepetine binerek alandaki aydınlatma direğine Türk bayrakları ile AK Parti flamalarını astı. Fakıbaba, Twitter hesabından da paylaştığı görüntülerin altına eklediği mesajında, "Yarınki (bugün) büyük Şanlıurfa mitingimiz için İl Başkanımız ve Gençlik Kolları Başkanımızla son bayraklarımızı da astık. Miting alanı hazır, Şanlıurfa Reis'i ile kucaklaşmaya hazır" ifadelerini yazdı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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