Habertürk'te katıldığı bir programda dünya bankasının 2017 yılındaki ekonomi raporunun verilerini açıklayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, "Rapora göre Türkiye, son 10 yılda yoksulluğu en çok azaltan ülke konumunda yer alıyor. Yoksullukla ciddi bir mücadele başlattık ve bundan da çok güzel sonuçlar aldık" Dedi.

"BİZ BU ORANI SIFIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

2002'den günümüze değişen mutlak yoksulluk oranlarında gelinen noktayı ve hedeflerini de anlatan Kaya sözlerine şöyle devam etti: "2002 yılında kişi başı günlük harcaması 4.3 doların altında olan insan oranı yüzde 30'du. Bugün ise bu oranı 1.58'in altına düşürmüş durumdayız. Önümüzdeki dönem de biz bu oranı sıfırlamayı hedefliyoruz. Yine 1 doların altında yaşayan insan sayısını 2004 yılında tamamen ortadan kaldırdık. Önümüzdeki dönem inşallah yoksullukla çok daha ciddi bir şekilde mücadeleyle 4.3 doların altında yaşayan insan kalmayacak şekilde Türkiye'yi çok daha refah düzeyi yüksek bir ülke haline getireceğiz."

Kaynak: haberinburada