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Bakan Eroğlu: Turgut Özal'ı Limonatayla Zehirlediler!
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Bakan Eroğlu: Turgut Özal'ı limonatayla zehirlediler!

BAKAN EROĞLU: TURGUT ÖZAL'I LİMONATAYLA ZEHİRLEDİLER!

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın şehit olduğunu dile getirerek, "Onu aslında zehirlediler. Bir yerde limonata içmiş ve içine zehir katmışlar" dedi.

Tarih : 19 Haziran 2018, 17:00
Puan Ver : Bakan Eroğlu: Turgut Özal'ı Limonatayla Zehirlediler!(8/10)4

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yatırım ve hizmetlere çok destek verdiğini dile getirerek, "Onu aslında zehirlediler. Bir yerde limonata içmiş ve içine zehir katmışlar. Turgut Özal da şehit oldu" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar'da bir otelde muhtarlarla bir araya geldi.

TURGUT ÖZAL, BÜYÜK DÜŞÜNÜRDÜ

Muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Eroğlu, merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın yatırım ve hizmetlere çok destek verdiğini dile getirdi. Eroğlu, "Özal gerçekten çok büyük düşünen kapasiteye sahipti. Allah rahmet eylesin. Hatta onun sözünü daima hatırlıyorum. Kendisi şunu diyordu; ya Türkiye niye kalkınamadı. Hatta ben de sorgularım.

Türkiye 1'inci Dünya Harbi'nden sonra harp görmedi. 2'nci Dünya Harbi'nde Almanya yakılıp, yıkıldı mı? Ama Almanya şu an dünyada kaçıncı sırada. Sanayisini kurmuş her şeyini kurmuş güçlü bir ülke. Ekonomisi var. Dünyada ilk 6'ya giriyor. Ama Türkiye çok daha ileride olması lazımdı. Ama olamadı.

"TURGUT ÖZAL ŞEHİT OLDU, LİMONATASINA ZEHİR KATTILAR"

Rahmetli Turgut Özal bununla ilgili teşhisi yapmış. Aynen şöyle söylüyor; Türkiye niye kalkınamadı? Çünkü yabancılar Türkiye üzerinde çok dolaşıyor. Bizdeki üst yöneticileri çok kolay satın alıyor ve yönlendiriyorlar. Türkiye'nin bu derece kalkınmada geç kalmasındaki sebep budur.

Ben Özal'a yakın bir başbakan müşavirinden dinledim. Onu aslında zehirlediler. Bir yerde limonata içmiş ve içine zehir katmışlar. Hayatını kaybetti. Turgut Özal da şehit oldu. Bana göre şehit oldu" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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