BAKAN DUYURDU: İSTANBUL 3. HAVALİMANI'NDA SONA GELİNDİ
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "İstanbul Yeni Havalimanı'nda bugün itibarıyla yüzde 89 gerçekleşme sağlandı. 29 Ekim'de dünya ve ülke havacılığının hizmetine sunulacak" dedi.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nda bugün itibarıyla yüzde 89 gerçekleşme sağlandığına işaret ederek, havalimanının 29 Ekim 2018'de açılması konusunun artık sadece söylem olmadığını söyledi.
"BİLDİRİMLER YAPILDI 29 EKİM'DE AÇILACAK"
Yeni havalimanı ile ilgili gerek IATA'ya gerek ICAO'ya 29 Ekim 2018'de açılacağına ilişkin bildirimlerin yapıldığını anlatan Arslan, "Sivil havacılık ve hava taşımacılığıyla ilgili otoritelerin hepsinin sistemlerine düştü. Buna ilişkin hazırlıklarımız da eş zamanlı sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.
"TEST SÜRECİNİ BAŞLATTIK"
Arslan, daha önce pistlerin testlerini yaptıklarını dile getirerek, "Şimdi de seyrüsefer ve elektronik cihazlarla ilgili 15 Mayıs itibarıyla Devlet Hava Meydanları İşletmesine (DHMİ) ait uçaklarla test sürecini başlattık." ifadelerini kullandı.
Söz konusu testlerin yaklaşık 1 ay süreceğini anlatan Arslan, havacılık sektörünün hata kabul etmediğini vurguladı.
Kaynak: haberinburada
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