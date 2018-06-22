Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, ortaöğretim kurumlarında devamsızlıktan kalan 9 bin 77 öğrencinin ortaöğretim kurumlarından mezun olduğunu söyledi.

"BAŞARILI OLAN ANCAK DEVAMSIZLIKTAN BAŞARISIZ SAYILAN ÖĞRENCİLERİ KAPSIYOR"

Bakan Yımaz, Ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerimizden derslerinde başarılı olmalarına rağmen kendilerine mevzuatla verilen devamsızlık süresini aşan öğrenciler başarısız sayılıyordu. Ancak bu yıla özgü olmak üzere bütün derslerinden başarılı olup da devamsızlıktan dolayı başarısız sayılan öğrencilerimizin diğer öğrenciler gibi, yani devamlı öğrenciler gibi değerlendirmeye tutarak herhangi bir hak kaybına yol açılmamaları sağlamak üzere gereken onayı verdik" ifadelerini kullandı.

9 BİN 77 ÖĞRENCİ

Yılmaz, "Bu öğrencilerimizin sayısı 9 bin 77'dir, 9 bin 77 öğrencimiz ortaöğretim kurumlarından mezun olmuş durumdadır. Kendileri ve aileleri için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada