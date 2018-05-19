BAKAN BAK'TAN FENERBAHÇE DOĞUŞ'A TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, THY Euroleague'de finale kalan temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'u tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde finale yükselen Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.
Bakan Bak, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun ilk maçında Litvanya'nın Zalgiris takımını 76-67 yenen sarı-lacivertli takımın finale yükselmesiyle ilgili tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"FENERBAHÇE CAMİASINI TEBRİK EDİYORUM"
"Basketbolda Avrupa'nın en büyük kupa organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde üst üste 3. kez finale kalarak basketbol tarihimizde büyük bir ilke imza atan Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Dörtlü Final'de Litvanyalı rakibi Zalgiris'i 76-67 mağlup ederek pazar günü final oynamaya hak kazanan sarı-lacivertli takıma şampiyonluk maçında da başarılar diliyorum. Bu değerli galibiyetlerin ülke basketbolunun gelişimi adına büyük önem taşıdığına inanıyorum. Sarı-lacivertli basketbolcuları, teknik heyeti ve Fenerbahçe camiasını tebrik ediyorum."
Kaynak: haberinburada
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