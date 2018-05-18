BAKAN ARSLAN: WİKİPEDİA'NIN AÇILMASI İÇİN GEREĞİNİ YAPTIK ANCAK KARŞI TARAF ADIM ATMADI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wilipedia yayınlarının tekrar açılması için sürekli görüştüğünü ancak Wilipedia'nın adım atmadığını belirtti.
Bakan Arslan, Wikipedia'nın tekrar açılmasına yönelik, "Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülke insanının da Wikipedia'yı kullanmasını istediklerini söyledi. Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak gönüllü editörler tarafından hataların düzeltilmesine izin verilmesini talep ettik" dedi.
"BİZ UYARDIK GEREĞİNİ YAPTIK"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yaptığı açıklamada "Sistemleri gönüllü editörlük üzerinden yürümesine rağmen Türkiye'den müdahale etmek isteyen editörleri engellediler. Uyardık, gereğini yapmadılar. Mahkeme karar aldı, karar çerçevesinde yayınları durduruldu. Biz, tekrar yayınların açılması adına sürekli görüşüyoruz.
"WİKİPEDİA ADIM ATMADI"
Çünkü ülkemiz insanına bir yerden hizmet gelecekse bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Fakat bugüne kadar mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli düzeltici kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız."
Kaynak: haberinburada
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