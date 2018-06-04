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Bakan Ağbal: 3600 Düzenlemesinden Şu An Emekli Olanlar da Yararlanacak

BAKAN AĞBAL: 3600 DÜZENLEMESİNDEN ŞU AN EMEKLİ OLANLAR DA YARARLANACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "3600 düzenlemesinden halihazırda bu görevden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" dedi.

Tarih : 04 Haziran 2018, 10:30
Puan Ver : Bakan Ağbal: 3600 Düzenlemesinden Şu An Emekli Olanlar Da Yararlanacak(9/10)5

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Yapacağımız düzenlemeyle polisimiz, öğretmenlerimiz, hemşirelerimiz, din görevlilerimiz ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Bu düzenlemeden, halihazırda bu görevlerden emekli olmuş vatandaşlarımız da yararlanacak" dedi.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

EMEKLİLİK HAKLARINA ETKİSİ FAZLA

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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