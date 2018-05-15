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Bakambu'dan müthiş depar! Çin'de gündem oldu

BAKAMBU'DAN MÜTHİŞ DEPAR! ÇİN'DE GÜNDEM OLDU

Beijing Guoan forması giyen forvet oyuncusu Cedric Bakambu, iki gol attığı maçta yaptığı deparla gündem oldu.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Bakambu'dan Müthiş Depar! Çin'de Gündem Oldu(10/10)6

Çin Süper Liginde Beijing Guoan ile Guangzhou'nun 2-2 berabere kaldığı maça Cedric Bakambu damga vurdu. Mücadele takımının iki golünü de kaydeden 27 yaşındaki oyuncu, bir pozisyonda ise attığı deparla dikkati çekti.

ÇİN'DE GÜNDEM OLDU

Rakibinin oldukça gerisinden yaptığı koşuyla topu kapan ve tehlikeli bir atağı önleyerek defansına yardımcı olan Bakambu'nun bu pozisyonda ulaştığı hız Çin'de gündem oldu.

Kongolu oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Takım için çalışıyorum" dedi. Bakambu daha Süper Lig'de Bursaspor forması giymişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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