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Bahçesinde Karpuz Büyüklüğünde Mantar Buldu

Bahçesinde karpuz büyüklüğünde mantar buldu

BAHÇESİNDE KARPUZ BÜYÜKLÜĞÜNDE MANTAR BULDU

Kayseri'de yaşayan 64 yaşındaki vatandaşın bahçesinde bulduğu 2,5 kiloluk mantar, hem kendisini hem de görenleri şaşırttı.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 12:10
Puan Ver : Bahçesinde Karpuz Büyüklüğünde Mantar Buldu(8/10)4

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Yıldız Öztürk isimli vatandaş, bahçesinde 2,5 kiloluk mantar buldu.

ÖNCE TOP SANDI

Turan Mahallesi Harman Sokak'ta oturan Yıldız Öztürk, domates fidelerini evinin arkasında bulunan bahçeye dikti. Bu sırada bahçesinde gördüğü ve top olduğunu sandığı şeyin yanına yaklaşınca mantar olduğunu anladı.

"BEBEK GİBİ YANIMDA GEZDİRİYORUM"

Yaşamı boyunca ilk kez bu kadar büyük mantar gördüğünü söyleyen Öztürk, "Yanında küçük mantarlar da vardı. Karpuz büyüklüğündeki dev mantarı görmek için mahalle sakinleri başıma toplandı. Yeni doğmuş bebek gibi yanımda gezdiriyorum. Pişirip yiyeceğim" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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