BAHÇESİNDE KARPUZ BÜYÜKLÜĞÜNDE MANTAR BULDU
Kayseri'de yaşayan 64 yaşındaki vatandaşın bahçesinde bulduğu 2,5 kiloluk mantar, hem kendisini hem de görenleri şaşırttı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Yıldız Öztürk isimli vatandaş, bahçesinde 2,5 kiloluk mantar buldu.
ÖNCE TOP SANDI
Turan Mahallesi Harman Sokak'ta oturan Yıldız Öztürk, domates fidelerini evinin arkasında bulunan bahçeye dikti. Bu sırada bahçesinde gördüğü ve top olduğunu sandığı şeyin yanına yaklaşınca mantar olduğunu anladı.
"BEBEK GİBİ YANIMDA GEZDİRİYORUM"
Yaşamı boyunca ilk kez bu kadar büyük mantar gördüğünü söyleyen Öztürk, "Yanında küçük mantarlar da vardı. Karpuz büyüklüğündeki dev mantarı görmek için mahalle sakinleri başıma toplandı. Yeni doğmuş bebek gibi yanımda gezdiriyorum. Pişirip yiyeceğim" dedi.
Kaynak: haberinburada
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