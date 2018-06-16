MHP Lideri Bahçeli partisinin oy oranlarının düşük gösterilmesine, "Bunlara aldırış etmeyiniz, bunları asla ciddiye ve dikkate almayınız" diyerek anket şirketlerine sert tepki gösterdi.

Partisinin bayramlaşma töreninde konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin oy oranını düşük gösteren anket şirketine sert çıktı.

"BUNLARA ALDIRIŞ ETMEYİNİZ"

"Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Bahçeli, "Varsın olsun şirret dedikodularına yenilerini eklesinler. Durmasınlar yüzde 5 -6'ya düştüğümüzü şerefsizce iddia etsinler. Bunlara aldırış etmeyiniz. Bunlara ciddiye ve dikkate almayınız. MHP'nin inişi ve iddiası için el ovuşturmaya maya ve meşrebi haramla dolanlar 24 Haziran'da ya şok olacaklar ya da yok olacaklardır" dedi.

SÖZLERİ AYAKTA ALKIŞLANDI

"Türkiye'nin geleceği Cumhur ittifakıdır" diyen Bahçeli, "Biz varız Türkiye için hazırız. Demokrasi nöbetindeyiz" diye konuştu. Bahçeli'nin sözlerini partililer ayakta alkışladı.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada