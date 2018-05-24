Erdoğan Ve Pelin Çift Arasındaki Diyaloglar, Trt Canlı Yayınına Damga Vurdu
Evinin Arka Bahçesinde Bulduğu Kapağı Kaldıran Adam Tarihi Sığınakla Karşılaştı
Bahçeli'nin Israrı Devam Ediyor! Mhp'nin Seçim Beyannamesinde Genel Af Var
En Çok Zarar Eden 5 Takım Arasında 2 Türk Takımı Yer Aldı
Direktifi Verdi! Trump Dünyayı Krize Sokacak
Faiz Artışından Sonra Dolar Güne Nasıl Başladı
İmar Affı'nda Rakam Belli Oldu! Vatandaş Yüzde 3 Ödeyecek
Türk Askeri Kuzey Irak Pkk'nın Kamplarını Yıkıp Üs Bölgeleri Kurdu
Canlı Yayında İhaneti Anlattı! Esra Erol Gözyaşlarına Hakim Olmadı
Servisçi Hesaplaşmasında Dayı Elinde Telefon Cinayeti İzledi
Rum Tarafından Türkiye'ye Tehdit: Askerlerin İstanbul'a Yürüme Zamanı
Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Dolarda Son Durum!
Emre Belözoğlu'na Büyük Şok! Başkan Bırakmasını İstedi
Ak Parti'nin Seçim Beyannamesindeki Detaylar Belli Oldu!
Trabzonsporlu Futbolcu Ayrılığı Resmen Duyurdu
Fenerbahçe Doğuş Evinde Hata Yapmadı
Bakan Kurtulmuş'tan Sert Çıkış: Imf'nin Önünde Diz Çöktüremeyeceksiniz
Atatürk Havalimanı'nın Yerine Ne Yapılacağı Belli Oldu!
İtalyan Devi Lazio, Atiker Konyasporlu Samuel Eto'o İle Görüştü
Marmaris'te Alkollü İngiliz Çift İle Türk Yolcu Tekne Turu Sonrası Tekme Tokat Birbirine Girdi

Bahçeli'nin Israrı Devam Ediyor! MHP'nin Seçim Beyannamesinde Genel Af Var

BAHÇELİ'NİN ISRARI DEVAM EDİYOR! MHP'NİN SEÇİM BEYANNAMESİNDE GENEL AF VAR

MHP'nin 24 Haziran seçim beyannamesinde Bahçeli'nin dillendirdiği af da yer alıyor. MHP seçim beyannamesinde Türkiye'ye genel af vaadinde bulunacak.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 09:30
Puan Ver : Bahçeli'nin Israrı Devam Ediyor! Mhp'nin Seçim Beyannamesinde Genel Af Var(8/10)4

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af ısrarı bu kez seçim beyannamesine yansıdı. MHP'li kaynaklar af için seçim sonrasını işaret ederek, iki bayram arasında kader mahkumlarını sevindiren bir haber çıkabilir yorumunda bulundular.

4 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde partilerin seçim beyannameleri de neredeyse tamamlandı. MHP'nin hazır olan ve bugün matbaaya giden beyannamesinde af konusu da yerini alıyor.

SEÇİM VAADİNDE DE AF VAR

CNN Türk'ten Dicle Canova'nın haberine göre; MHP seçim beyannamesinde Türkiye'ye 'genel af' vaadinde bulunacak. Kader mahkumlarına dönük af önerilecek. "Yeni bir sisteme geçiliyor, neden olmasın. Yeni bir afla başlayabilir. İki bayram arası bir af olabilir" denilecek.

KABİNE AÇIKLAMASI

MHP'li kurmaylardan kabine ile ilgili de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bahçeli 6-7 bölgesel miting planlıyor. 'Kabineye girer miyiz?' konusu 25 Haziran ve sonrasının meselesi" ifadeleri kullanıldı.

BAHÇELİ, ÇAKICI'YI ZİYARET ETTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün tedavi gören Alaattin Çakıcı'yı hastanede ziyaret etti. Devlet Bahçeli'nin ziyaretine ilişkin Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaşıldı. Bahçeli, çok konuşulan af önerisiyle ilgili açıklamasında Alaattin Çakıcı'nın da adını geçirmişti

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bahçeli  Nin  Israrı  Devam  Ediyor  Mhp  Nin  Seçim  Beyannamesinde  Genel  Af  
Var    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER