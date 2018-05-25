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Bahçeli'nin Çakıcı Ziyaretine Hükümetten İlk Yorum: Partilerin Farklılıkları Kendilerini Bağlar
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BAHÇELİ'NİN ÇAKICI ZİYARETİNE HÜKÜMETTEN İLK YORUM: PARTİLERİN FARKLILIKLARI KENDİLERİNİ BAĞLAR


Bahçeli'nin Çakıcı Ziyaretine Hükümetten İlk Yorum: Partilerin Farklılıkları Kendilerini Bağlar
Tarih : 25 Mayıs 2018, 10:40
Puan Ver : Bahçeli'nin Çakıcı Ziyaretine Hükümetten İlk Yorum: Partilerin Farklılıkları Kendilerini Bağlar(8/10)4

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'yla fotoğraf çektirmesi ve af talebinde bulunmasına ilişkin konuştu. Kurtulmuş, "Sayın Bahçeli niye öyle bir fotoğraf verdi, tamamen kendisinin bileceği iş, partilerin farklılıkları kendilerini bağlar" dedi.

DOLAR KURU YORUMU

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye ekonomisinin 3-4 yıldır faz değişikliğine geçtiğini, üretim ekonomisine yöneldiğini belirterek, ekonomideki dalgalanma ve dövizdeki yükselişin, bu üretim gücünü kırmaya yönelik olduğunu savundu. Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'e konuşan Kurtulmuş, "Kur krizi lafı, tipik bir algı operasyonu terimidir. Türkiye ekonomisine yönelik planlı bir hareket olduğu açıktır" dedi.

"TÜRKİYE'Yİ DİZ ÇÖKECEK NOKTAYA GETİREMEYECEKLER"

Basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle buluştuğu iftarda soruları yanıtlayan Kurtulmuş, "Hiç kimse, Türkiye'yi IMF'nin önünde diz çökecek bir noktaya getiremeyecektir. Bu istikamet devam ettiği sürece, Türkiye'nin ekonomisinde milli gücünü artırma hevesleri sürdüğü sürece Türkiye ekonomisi yapısını sağlamlaştırarak yolunu devam ettirdiği sürece Allah'ın izniyle o dönemlere geri dönüş olmayacaktır" diye konuştu.

"İSTEDİĞİ GİBİ HAREKET EDER"

Bakan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alaattin Çakıcı'yla fotoğraf çektirmesi ve af talebinde bulunmasına ilişkin sorular üzerine ise şunları söyledi:

"AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi birleşip tek parti olarak seçime girmiyor. AK Parti ve MHP, seçim programları da parti programları da siyasi öncelikleri de stratejik bakış açıları da birbirinden farklılıklar içeren iki farklı siyasi parti. İki parti bir seçim ittifakı yapıyor. Bunu da yasal çerçevesini belirlemiş oldukları bir Cumhur İttifakı içerisinde yapıyorlar. MHP'nin kendi öncelikleri var, istediği gibi hareket eder. Sayın Bahçeli niye öyle bir fotoğraf verdi, tamamen kendisinin bileceği iş, kendisinin vereceği bir karar, buna bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Partilerin farklılıkları kendilerini bağlar. Af konusunda bizim görüşümüz belli, Bahçeli'nin durduğu yer belli. Dolayısıyla birbirimizin bu konudaki önceliklerini değiştirecek noktada değiliz ama ortak bir seçim ittifakı içerisinde seçime gidiliyor."

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Kaynak: haberinburada



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