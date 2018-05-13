BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİNE ERDOĞAN'DAN İLK YORUM GELDİ
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli'nin af önerisi için "Kendi düşüncesidir. Bizim öyle bir düşüncemiz yok" dedi.
Kaynak: haberinburada
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