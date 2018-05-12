BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİNE BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İLK YORUM
Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli'nin af önerisi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir tepkiyi gündeme getirmiş olabilir. Ama bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.
BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU
MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz.Tartışma ve konuşmaya değmez mi? " ifadeleri ile af çağrısında bulunmuştu.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
- Yasak Kalktı Berlusconi Geri Dönüyor!
- Avm'de Korkunç Anlar! Selfie Çekmek İsterken Kucağındaki Bebeği Merdiven Boşluğuna Düşürdü
- Kuzey Kore'den Flaş 'nükleer' Hamle
- Konserde Sahnenin Üzerine Çıkan Seyirci Elektrik Akımına Kapılarak Can Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar