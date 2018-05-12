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BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİNE BAŞBAKAN YILDIRIM'DAN İLK YORUM


Bahçeli'nin af önerisine Başbakan Yıldırım'dan ilk yorum
Tarih : 12 Mayıs 2018, 17:40
Puan Ver : Bahçeli'nin Af Önerisine Başbakan Yıldırım'dan İlk Yorum(8/10)4

Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli'nin af önerisi ile ilgili yaptığı açıklamasında "Terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler. Ona bir tepki olarak böyle bir tepkiyi gündeme getirmiş olabilir. Ama bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz.Tartışma ve konuşmaya değmez mi? " ifadeleri ile af çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: haberinburada



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