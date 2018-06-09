Hindistanlı Asker, Elizabeth'in Töreninde Türban Takarak Tarihe Geçti
Son Dakika! Erdoğan'dan Ankaralılara Müjde Üstüne Müjde: Stat, Millet Bahçesi, Fuar
Dirar'ın Dünya Kupası Heyecanı Başlamadan Bitebilir
Beşiktaş Taraftarının Anderson Talisca'ya Tepkisi Çığ Gibi Büyüyor
Antalyaspor, Bülent Korkmaz İle Anlaşma Sağladı
Mehmet Şimşek: Türk Lirası Son Bir Haftada Dolara Karşı En Çok Değer Kazanan Para Birimi Oldu
Futbol Dünyası Yasta! F.Bahçe'nin Efsanesi Hayatını Kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun Katıldığı Toplantıda Salon Karanlığa Gömüldü
Burnunda Çıkan Devasa Yaratık Görenlerin Nefesini Kesti
Vaftiz Töreninde Elbisesinin İpi Çözülen Davetli, Yarı Çıplak Kaldı
Bebeğinin Cinsiyetini Doğumda Öğrenen Anne Sevinçten Çılgına Döndü
Süper Lig Ekibi, Fenerbahçe'nin Golcüsü Fernandao'yu İstiyor
Valilikten, Salda Gölü'nde Gençlik Festivali'nin Yapılmasına İzin Çıkmadı
Trabzon'da Pistten Çıkan Uçağın Kaldırılması İstendi
Bahçeli'nin Af Önerisine Ak Parti İçinden İlk Destek Metiner'den Geldi
Real Madrid, Brezilyalı Neymar İçin 350 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Trabzonspor'un Kadrosunun Yarısı Altyapıdan
Yunanistan'a Kaçan Fetö'c Nasıl Saklandığı Belli Oldu
Çin Ekipleri, Gomis İçin 10 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Çocuğunu Vatandaşların Su İçtiği Çeşmeye İşeten Anne, Bilecik'i Ayağa Kaldırdı

Bahçeli'nin Af Önerisine AK Parti İçinden İlk Destek Metiner'den Geldi

BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİNE AK PARTİ İÇİNDEN İLK DESTEK METİNER'DEN GELDİ

Son günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sık sık gündeme taşıdığı af önerisine destek veren AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner "Kısmı affa ihtiyaç var" dedi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 15:40
Puan Ver : Bahçeli'nin Af Önerisine Ak Parti İçinden İlk Destek Metiner'den Geldi(7/10)3

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme taşıdığı af önerisine AK Parti içinden ilk destek geldi. AK Parti milletvekili ve hükümete yakın Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, köşesinde Bahçeli'nin önerisine destek verdi ve "Kısmi bir af gerekli" dedi.

İşte Metiner'in bugünkü yazısından bir kesit;

MHP lideri Bahçeli seçim öncesinde gündeme af meselesini taşıdı.AK Parti Hükümeti gündemlerinde af meselesi olmadığını söyledi. Hükümetin gündemimizde yok dediği 'genel af' meselesidir. Hükümet adına yapılan açıklamada 'Biz genel affa karşıyız!' anlayışı ön plana çıkartıldı. Bahçeli'nin somut bazı isimler üzerinden yaptığı ve bu yüzden toplumun belirli kesimlerinde hiddetli infiale yol açan af çağrısı özünde genel af çağrısı değildi aslında. Bu bahis açıldı tekrar. Bundan sonra da gündemden düşmeyecek. O yüzden toptancı yargılardan bulunmadan önce eni-konu düşünmek lazım."

"BİR DİZİ SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ SAĞLAYACAK"

Cezaevlerimizin fiziki koşullarından tutunuz da FETÖ yargısının yol açtığı mağduriyetlere varıncaya değin bir dizi sorunun çözümünü sağlayacak bir çerçevenin ortaya konulması şart" diyen Metiner "Bir yanda adaletsizliği gidermek, öbür yanda toplumsal vicdanı rahatsız etmemek bulunacak çözümün anahtarını oluşturmalı.

"KISMİ AFFA İHTİYAÇ VAR"

TBMM İnsan Hakları Komisyonu çatısı altında kurulan daimi alt komisyonlardan biri olan 'Cezaevleri Komisyonu'nun başkanlığını yapan bir milletvekili olarak söylemek durumundayım ki sınırları iyi çizilmiş bir kısmi affa ihtiyaç var.

Ülkemizin cezaevlerini, komisyonumuzda bulunan diğer partilere mensup milletvekili arkadaşlarımızla dolaştık. Tutuklu ve hükümlülerle birebir koğuşlarında görüşmeler yaptık. Cezaevlerinin fiziki şartlarını en ince detaylarına varıncaya kadar inceledik. O yüzden tanıklığımıza dayanarak söylüyorum "af" meselesi ne siyasi mülahazalarla gündeme getirilecek bir konudur, ne de büsbütün gözden kaçırılacak bir meseledir.

"GENEL AF KABUL EDİLEMEZ"

Artık geldiğimiz bu noktada AK Parti'nin de seçimden sonra bu meseleyi dediğim iki kriter çerçevesinde, yani adaletsizliği gidermek ve toplum vicdanını rahatsız etmemek çerçevesine oturtulmuş bir çözüm paketi hazırlamasında yarar olduğu kanaatindeyim. O yüzden sınırları iyi çizilmiş kısmi bir af gerekli diyorum. Pek tabii 'genel af' kabul edilemez.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Bahçeli  Nin  Af  Önerisine  Ak  Parti  İçinden  İlk  Destek  Metiner  Den  
Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER