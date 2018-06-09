BAHÇELİ'NİN AF ÖNERİSİNE AK PARTİ İÇİNDEN İLK DESTEK METİNER'DEN GELDİ
Son günlerde MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin sık sık gündeme taşıdığı af önerisine destek veren AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner "Kısmı affa ihtiyaç var" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme taşıdığı af önerisine AK Parti içinden ilk destek geldi. AK Parti milletvekili ve hükümete yakın Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, köşesinde Bahçeli'nin önerisine destek verdi ve "Kısmi bir af gerekli" dedi.
İşte Metiner'in bugünkü yazısından bir kesit;
MHP lideri Bahçeli seçim öncesinde gündeme af meselesini taşıdı.AK Parti Hükümeti gündemlerinde af meselesi olmadığını söyledi. Hükümetin gündemimizde yok dediği 'genel af' meselesidir. Hükümet adına yapılan açıklamada 'Biz genel affa karşıyız!' anlayışı ön plana çıkartıldı. Bahçeli'nin somut bazı isimler üzerinden yaptığı ve bu yüzden toplumun belirli kesimlerinde hiddetli infiale yol açan af çağrısı özünde genel af çağrısı değildi aslında. Bu bahis açıldı tekrar. Bundan sonra da gündemden düşmeyecek. O yüzden toptancı yargılardan bulunmadan önce eni-konu düşünmek lazım."
"BİR DİZİ SORUNUN ÇÖZÜMÜNÜ SAĞLAYACAK"
Cezaevlerimizin fiziki koşullarından tutunuz da FETÖ yargısının yol açtığı mağduriyetlere varıncaya değin bir dizi sorunun çözümünü sağlayacak bir çerçevenin ortaya konulması şart" diyen Metiner "Bir yanda adaletsizliği gidermek, öbür yanda toplumsal vicdanı rahatsız etmemek bulunacak çözümün anahtarını oluşturmalı.
"KISMİ AFFA İHTİYAÇ VAR"
TBMM İnsan Hakları Komisyonu çatısı altında kurulan daimi alt komisyonlardan biri olan 'Cezaevleri Komisyonu'nun başkanlığını yapan bir milletvekili olarak söylemek durumundayım ki sınırları iyi çizilmiş bir kısmi affa ihtiyaç var.
Ülkemizin cezaevlerini, komisyonumuzda bulunan diğer partilere mensup milletvekili arkadaşlarımızla dolaştık. Tutuklu ve hükümlülerle birebir koğuşlarında görüşmeler yaptık. Cezaevlerinin fiziki şartlarını en ince detaylarına varıncaya kadar inceledik. O yüzden tanıklığımıza dayanarak söylüyorum "af" meselesi ne siyasi mülahazalarla gündeme getirilecek bir konudur, ne de büsbütün gözden kaçırılacak bir meseledir.
"GENEL AF KABUL EDİLEMEZ"
Artık geldiğimiz bu noktada AK Parti'nin de seçimden sonra bu meseleyi dediğim iki kriter çerçevesinde, yani adaletsizliği gidermek ve toplum vicdanını rahatsız etmemek çerçevesine oturtulmuş bir çözüm paketi hazırlamasında yarar olduğu kanaatindeyim. O yüzden sınırları iyi çizilmiş kısmi bir af gerekli diyorum. Pek tabii 'genel af' kabul edilemez.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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