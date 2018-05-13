BAHÇELİ'NİN 'AF' ÇIKIŞINA BEŞTEPE'DEN BİR YORUM DAHA!
Bahçeli'nin "af" çıkışını yorumlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu "Toplumda beklenti var" değerlendirmesinde bulundu. Erdoğan ise "af"la ilgili "Gündemimizde yok." demişti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, ASİAD'ın düzenlediği Uluslararası Kültür Festivali'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisi çıkışıyla ilgili konuştu. Topçu, "Kader mahkumlarının affına dair toplumda bir beklenti var" dedi.
"AİLELERİN BEKLENTİSİ VAR"
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ASİAD'ın düzenlediği Uluslararası Kültür Festivali'nde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin af önerisi çıkışıyla ilgili konuştu. Topçu, "Kader mahkumlarının affına dair, ailelerin bir beklenti içinde olduğunu biliyoruz. Bu hususta biz de birçok mektup ve mesaj alıyoruz. Kader mahkumlarını affı, MHP'nin Sayın Genel Başkan'nın da ifadesiyle 'tartışmaya ve konuşmaya değer bir meseledir." dedi.
"HAYIRLI OLUR İNŞALLAH"
Sözlerini devam eden Topçu, "Bu konuda affın çıkacağını ümit ettiklerini kararlı bir şekilde belirttiler. Hayırlı olur inşallah" ifadelerini kullandı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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