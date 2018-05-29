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Bahçeli'nin 24 Haziran Planı! Seçime Bir Hafta Kala Meydanlara İnecek

BAHÇELİ'NİN 24 HAZİRAN PLANI! SEÇİME BİR HAFTA KALA MEYDANLARA İNECEK

24 Haziran seçimleri için nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu olan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçimlere bir hafta kala meydanlara ineceği ortaya çıktı.

Tarih : 29 Mayıs 2018, 09:50
Puan Ver : Bahçeli'nin 24 Haziran Planı! Seçime Bir Hafta Kala Meydanlara İnecek(5/10)1

MHP'nin 24 Haziran seçimleri için propaganda takvimi netleşmeye başladı. 5 il merkezinde toplam 31 ilin teşkilatıyla buluşacak olan MHP lideri Devlet Bahçeli, toplantıların ilkini 6 Haziran'da Sivas'ta yapacak. Bahçeli, Ramazan Bayramı'ndan sonra, seçime bir hafta kala da meydanlara inecek.

KAPALI SALON TOPLANTILARINI TERCİH EDECEK

Cumhur İttifakı'yla seçimlere girecek olan MHP'nin propaganda takvimi netleşmeye başladı. Genel Başkan Devlet Bahçeli ramazan ayı boyunca miting yerine kapalı salon toplantılarını tercih edecek.

TOPLANTILARIN İLKİ SİVAS'TA YAPILACAK

"24 Haziran yeni bir doğuş, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, neden, nasıl?" temalı bölge istişare toplantılarında, 5 il merkezinde toplam 31 ilin teşkilatıyla buluşacak. Toplantıların ilki 6 Haziran'da Sivas'ta yapılacak.

SEÇİME BİR HAFTA KALA MEYDANLARA İNECEK

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Bahçeli, Ramazan Bayramı'ndan sonra seçime bir hafta kala da meydanlara inecek. Program henüz belli olmazken, seçime kadar kalan süre dikkate alınarak mitinglerin 7-8 ili kapsaması bekleniyor.

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Kaynak: haberinburada



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