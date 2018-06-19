MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dövizdeki sert hareketleri değerlendirdi. Bahçeli, "Ecevit'e kurulan senaryo şimdi Erdoğan'a kuruluyor" dedi.

"MENBİÇ SORUNUNUN DİPLOMASİYLE ÇÖZÜMÜ OLUMLU"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Nazlı Çelik'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli Menbiç ile ilgili şunları söyledi;

"Tabi ülkemizin gündemi çok ağır. Sorunlar gittikçe derinleşerek geliyor. Fakat son yıllarda özellikle bölücü terörle, FÖTE ile mücadelede ve Türkiye'yi yakından tehdit eden komşu ülkelerdeki gelişmeler karşısında bugünkü siyasi iktidar TSK iel birlikte çok azimli ve karralı bir tavır içine girmişlerdir ve bazı tehditleri ortadan kaldırmışlardır. Bunlardan birisi Afrin'dir. En son Menbiç bir çıban başı olarak durmaktaydı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle bir askeri müdahaleye gerek kalmaksızın diplomasi ile olayları takip etmek suretiyle ABD ile bugüne kadar aykırı bir politika takip eden ABD'yi ikna etmek suretiyle Münbiç'te Amerikalı askerlelr Türk askerlerinin güvencesini sağlayarak YPG'yi oradan uzaklaştırmışlardır. Bunlar önümüzdeki günlerde dış politikanın gelişimi sürecinde temel taşlar olarak tarihe kayıt düşecektir. O bakımdan ben tebrik ediyorum. Çok hayırlı bir teşebbüstür. Münbiç sorununun diplomasiyle çözümü olumlu, arkası gelmelidir diye düşünüyorum."

"KANDİL OPERASYONUNU SEÇİMLE İLİŞKİLENDİRMEK YANLIŞ BİR HAREKET"

Her biri Cumhurbaşkanlığı adayı olarak toplumun huzuruna çıkan şahsiyetler. Bazı konular vardır ki bunlar beka meselesidir, milletin temel güvenlik meselesidir ve önemli bir köklü sorunun çözümünde atılan hayırlı adımlardır. Bunları 4 günlük seçimle ilişkilendirerek Türkiye'nin mücadelesinin önünü kesmeye kalkmak caydırıcı bir vasıfla bazı dış güçlere hoş görünmek, PKK'ya taviz vermek çok yanlış bir hareketttir. Bu tür davranışların gereği yoktur. Seçim olsa da olmasa da Kandil'e Türk bayrağı dikilmelidir. Bundan niye rahatsız oluyorlar. 4 gün daha sabretsinler seçim nasıl olsa olacak. Bunu Kandil'le ilişklendirerek caydırıcılık görevini üstlenmiş bir takım zumreler olmaları çok dikkat çekicidir. Milletimiz bunları affetmeyecektir.

BAHÇELİ'DEN AK PARTİLİ VEKİLLERE UYARI

AK Parti'den bazı isimler halkla münasipleri sırasında ne cumhurbaşkanını ağızlarına alıyorlar ne de ittifakı. Sadece AK Parti'nin Meclis'te güçlü kalmasını hedefliyorlar. Bunu saptırıp MHP'ye verilecek oyları alma çabasındalar. İsim söylersem fitneye biz de katılmış oluruz.

"3-5 VEKİL HALEN UYUMSUZLUK İÇERİSİNDE"

Nazlı Çelik'in "MHP Genel Başkanı neden Cumhurbaşkanı adayı olmuyor?" şeklinde yönelttiği soruya da cevap veren Devlet Bahçeli, 40 milletvekili ile geldiklerini, 5 vekilin ayrıldığını ve halen partide olan 5 milletvekilinin de kendileriyle uyumsuzluk içerisinde olduğunu söyledi.

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Kaynak: haberinburada