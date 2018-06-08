BAHÇELİ'DEN KANDİL ÇIKIŞI: TÜRK BAYRAĞINI DİKME ZAMANI GELDİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kandil Dağı'na artık Türk bayrağını dikmenin, teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Konya'dan diyorum ki, Kandil Dağı'na artık Türk bayrağını dikmenin, teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir. Duamız kahramanlarımızladır. Durmasınlar, yıkılmasınlar, gecikmesinler, hainlerin tepesine ateş olup yağsınlar" dedi.
BAHÇELİ'DEN ANKET TEPKİSİ
Bazı anket firmalarına tepki gösteren Bahçeli, "MHP'yi küçültmek, oy oranını düşük göstermek için tedavüle sokulan kara kampanyalar başarılı olamayacaklardır. MHP anketlere girmez, rakamlara girmez, yüzde hesaplarıyla anlaşılmaz. Hele hele Türk düşmanlarının tuzağına hiç düşmez" ifadelerini kullandı.
KANDİL'E TÜRK BAYRAĞI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Kandil'e yapılması planlanan askeri operasyona değinerek, şöyle konuştu: Konya'dan diyorum ki, 'Kandil Dağı'na artık Türk bayrağını dikmenin, teröristleri cezalandırmanın zamanı gelmiştir'. Duamız kahramanlarımızladır. Durmasınlar, yıkılmasınlar, gecikmesinler, hainlerin tepesine ateş olup yağsınlar.
"CHP, HDP, İP PROJEDİR"
CHP, HDP ve İYİ Parti'yi eleştiren Bahçeli, "PKK/PYD/YPG projedir dedi. Bahçeli, FETÖ, IŞİD projedir. Bunlara destek veren, emellerine hizmet eden, haine hain diyemeyen siyasi uzantılar da proje olup çıkmışlardır.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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