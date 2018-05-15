MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamla ilgili "İsrail ne yaparsa yapsın Kudüs'ü başkenti yapamayacaktır. İsrail caniliğini nefretle lanetliyoruz" derken ABD Lideri Donald Trump'a da yüklendi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsrail'in katliamı ile ilgili açıklama yaptı. Bahçeli, "Siyonist emeller, hepimizin yüreğini kavuran cinayetlerin bedelini elbette acı ve ağır biçimde ödemelidir. Trump, izah ve bahanesi olamayacak bir yanlış kararın fail ve figüranı olarak mazlumların ölümünde pay sahibi olmuş, alnına ömrü boyunca çıkmayacak kara bir leke sürmüştür. Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın 6 Aralık 2017 tarihinde tek yanlı ve yozlaşmış bir anlayışla Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin bölgesel huzur ve sükunete tamiri ve telafisi çok zor olacak bir tahribat verdiğini kaydeden Bahçeli, "İsrail, şiddet ve terörü politika enstrümanı haline getirerek masum Filistinli kardeşlerimizin hayat ve varlık haklarına kast etmiş, sonuç itibariyle katliamcı bir devlet olduğunu hem resmileştirmiş hem de belgelendirmiştir. ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini haksız ve hukuksuz şekilde Kudüs'e taşıması büyük bir çatışmanın fitilini tutuşturmuş, dehşet verici bir kamplaşmanın gerekçesini oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞTI"

Bahçeli sözleri şöyle sürdürdü:

İsrail, ABD'nin açtığı karanlık ve kanlı güzergahta gözü dönmüşçesine ilerleyerek Gazze'de son yılların en ağır katliamına imza atmıştır. Dün, Gazze sınırında düzenlenen gösterilere ve bu kapsamda meşru tepkisini koyan göstericilere acımasızca saldıran İsrail askerleri sayıları 60'ı bulan Filistinliyi öldürmüş, 2 bin 500'ü aşkın Filistinliyi de yaralamıştır.

İsrail katil, haydut ve terörist bir devlet olduğunu tüm delilleriyle ispatlamıştır. Mübarek Ramazan ayının hemen öncesinde Gazze'de vasat bulan insanlık ve inanç dramı tahammül sınırlarını aşmış, sabır taşını çatlatmıştır.

İsrail dinler arası husumet ve cepheleşmeye açıkça hizmet etmiştir. İlk kıblemiz Kudüs'ün manevi dokunulmazlığını ihlal eden, inancımızın kutsallarına ihanet ve istila cüretinde bulunan ABD-İsrail şebekesi ateşle oynadığını, çok tehlikeli bir cepheleşmeye hizmet ettiğini vakit daha fazla geç olmadan idrak etmelidir. Gazze'de sadece mazlumların, sadece Filistinlilerin kanı değil, İslam'ın da kanı dökülmüştür. Bu son vahim gelişmeler Filistin meselesinin adil, kalıcı ve barışçı çözüm kulvarına girmesini de sert ve net şekilde sabote etmiştir. İsrail Gazze'de alenen ve canice insanlık suçu işlemiştir. Siyonist emeller, hepimizin yüreğini kavuran cinayetlerin bedelini elbette acı ve ağır biçimde ödemelidir.

"TRUMP ALNINA KARA LEKE SÜRDÜ"

ABD yönetiminin uluslararası hukuka tamamen aykırı olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını, gerilim ve derin ihtilafları düşmanlık boyutuna tırmandırdığını belirten Bahçeli sözlerini şöyle noktaladı: "Trump, izah ve bahanesi olamayacak bir yanlış kararın fail ve figüranı olarak mazlumların ölümünde pay sahibi olmuş, alnına ömrü boyunca çıkmayacak kara bir leke sürmüştür. Kudüs, İsrail başkenti olamayacaktır. Buna hem tarih, hem insanlık vicdanı, hem de inancımızın derin miras ve kadim hakları müsaade etmeyecektir.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada