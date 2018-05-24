MHP Lideri Devlet Bahçeli dolardaki hızlı yükselişle ilgili yaptığı değerlendirmede "2001'de hedef Ecevit'ti, şimdi Erdoğan" dedi.

Dolar kuru ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Erdoğan'a bir husumeti geliştirme noktasında çaba var. Netice itibarıyla gele gele şimdi ekonomiye geldiler. Aynı senaryo, hedefler farklı. 2001'de hedef Ecevit'ti, şimdi Erdoğan" değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: haberinburada