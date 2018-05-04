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Bahçeli'den CHP'nin adayı İnce'ye sert sözler!

BAHÇELİ'DEN CHP'NİN ADAYI İNCE'YE SERT SÖZLER!

Muharrem İnce'nin adaylığını değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP'ye husumet besleyen bir şahıs aday oldu." dedi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 18:00
Puan Ver : Bahçeli'den Chp'nin Adayı İnce'ye Sert Sözler!(6/10)2

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Muharrem İnce adaylığını değerlendirdi. Bahçeli, "MHP'ye husumet besleyen bir şahıs aday oldu." dedi.

"MHP'YE HUSUMET BESLİYOR"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için yaptığı açıklamada, "MHP'ye husumet besleyen bir şahıs aday oldu." ifadesini kullandı.

"CUMHUR İTTİFAKI TEK SESTİR, TEK SÖZDÜR"

Bahçeli ayrıca, "Cumhur ittifakı tek sestir, tek sözdür. Bunun dışında başka bir şeye gerek yoktur" ifadesini kullandı.

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Kaynak: haberinburada



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