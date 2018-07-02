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Bahçeli'den cansız bedeni bulunan Minik Leyla için ilk açıklama!

BAHÇELİ'DEN CANSIZ BEDENİ BULUNAN MİNİK LEYLA İÇİN İLK AÇIKLAMA!

MHP lideri Devlet Bahçeli, cansız bedeni bulunan Minik Leyla için yaptığı açıklamada "Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir" dedi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 21:50
Puan Ver : Bahçeli'den Cansız Bedeni Bulunan Minik Leyla İçin İlk Açıklama!(6/10)2

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 18 gün sonra cansız bedeni bulunan Minik Leyla için sosyal medyada yaptığı açıklamada "Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir" dedi.

"ÇOCUK KATİLLERİ EN AĞIR, EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE CEZALANDIRILMALI"

MHP lideri Devlet Bahçeli, Çocuk katillerinin en ağır, en şiddetli ölçüde cezalandırılması kaçınılmaz bir adalet ihtiyacı, ihmal edilemeyecek insanlık ve şeref görevidir. Bunun da sonuna kadar takipçisi olacağımızı herkes bilmelidir" ifadelerini kullandı.

"HAKİKATEN TÜRKİYE YASA BOĞULDU"

Devlet Bahçeli, "Eylül'den sonra Leyla yavrumuzun da cansız bedeni bulundu. Hakikaten Türkiye yasa boğuldu. Ağrı'da günlerdir aranan Leyla gözlerini hayata yumdu. Hem Eylül'e hem Leyla'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır ve başsağlığı temenni ediyorum" açıklaması yaptı.

MHP liderinin ilgili tweetleri şöyle:

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Kaynak: haberinburada



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