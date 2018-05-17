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Bahçeli, Yenikapı'daki Kudüs'e Destek Mitingine Katılıyor
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Bahçeli, Yenikapı'daki Kudüs'e Destek Mitingine Katılıyor

BAHÇELİ, YENİKAPI'DAKİ KUDÜS'E DESTEK MİTİNGİNE KATILIYOR

MHP Lideri Bahçeli, "Yarın Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız." dedi.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : Bahçeli, Yenikapı'daki Kudüs'e Destek Mitingine Katılıyor(5/10)1

MHP Genel Başkanı Devlet, Bahçeli "Yarın Yenikapı'da düzenlenecek 'Zulme Lanet, Kudüs'e Destek' mitinginde aziz milletimizle beraber olacağız" dedi.

Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tarafımız elbette bellidir, o da Hakk'ın ve haklının yanıdır. Bunu tüm dünyaya tekraren göstermek için yarın saat 16.00'da İstanbul Yenikapı'da düzenlenecek "Zulme Lanet, Kudüs'e Destek" mitinginde aziz milletimizle bir ve beraber olacağız, ilk kıblemizin onurunu savunacağız. 18 Mayıs 2018 Cuma günü, İslam'ın vicdanı, Türklüğün kati ve keskin şuuru Yenikapı'da bir kez daha destan yazacak, dosta güven, düşmana korku salarak zulme ve zalimlere açık, ikaz dolu bir mesaj verecektir. Yenikapı'da buluşmak dileğiyle…"

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Kaynak: haberinburada



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