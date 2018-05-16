BAHÇELİ SON TRENİ DE KAÇIRDI, 'AF' TALEBİ BAŞKA BAHARA KALDI
TBMM, 24 Haziran kesin seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilamını takip eden üçüncü günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girdi.
Meclis'in tatile girmesiyle birlikte MHP lideri Bahçeli'nin "Genel af" talebi de 24 Haziran sonrasına kalmış oldu.
BAŞKANVEKİLLERİ KÜRSÜYE ÇIKIP VEDA ETTİ
TBMM Genel Kurulu'nda Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşüldü. Görüşmelerden sonra veda konuşmaları yapıldı. Dört siyasi parti grubu Grup Başkanvekilleri kürsüye çıkarak veda etti.
15 TEMMUZ AKŞAMI CUMHURİYET'E SAHİP ÇIKTIK
TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün, 26. dönemin Cumhuriyet döneminin en çalkantılı dönemini yaşadığını belirterek, iç ve dış politikada önemli olaylara şahitlik ettiklerini ifade etti. Tüzün, 15 Temmuz akşamı nadir görülecek saldırıya maruz kaldığını belirterek, 26. dönemin milletvekilleri direnç ve azimle Cumhuriyet'e sahip çıktıklarını aktardı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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