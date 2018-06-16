BAHÇELİ, BU BAKIŞI UNUTAMIYOR
Sakarya'da bacakları ve kuyruğu kesilmiş halde bulunan yavru köpekle ilgili açıklama yapan MHP Lideri Bahçeli, "Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor" dedi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan yavru köpekle ilgili bir açıklama da MHP lideri Bahçeli'den geldi.
"GÖZÜMÜN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"
Bahçeli Sakarya'daki yavru köpeğe vahşetle ilgili "Gözümün önünden o fotoğraf bir türlü gitmiyor. Hayvanları koruma kanununda gerekli iyileştirmeyi sağlayacağız" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli de Sakarya'daki vahşete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şöyle;
SAKARYA VALİSİ DE AÇIKLAMA YAPTI
akarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin, "İlk bulgular bir iş makinesinin köpeğin bacaklarını kopardığı yönünde. Çok yönlü araştırılıyor." dedi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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