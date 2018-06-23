Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı'ya Neden Af İstediğini Anlattı. Bahçeli, "Çakıcı ülkü ve ülke sevdalısıdır" dedi.

"BUNLAR BENİM ÜLKÜDAŞIM"

Bahçeli Habertürk- Show TV ortak yayınında soruları cevapladı. MHP Genel Başkanı Alaaatin Çakıcı için neden af istediğini şöyle anlattı;

"Cumhurbaşkanlığı adaylarının belirlenmesi sürecinde cezevinde tutuklu bulunan birisinin aday olması ile ilgili gündeme taşınması, diğer siyasi partilerin de demokrasi ve özgürlük adına bu konu üzerinde görüşlerini çok açık olarak ifade etmesi, farkında olmadan Halkların Demokrasi Partisi veya PKK'nın siyasal uzantısı olan kuruluşlara açık destek verme gafleti ortaya çıktı. Bunu 100 bin imza ile de yapabilirler, grubu olmasa da böyle yapabilirler, böyle gerekçeler ortaya çıktı. Eğer durum böyleyse yani 100 bin imza ile vatan hainleri, bölücüler ,buna benzer unsurlar, aday olmayı düşünebileceklerse, o zaman Ülkücü camiada 100 bin imza toplamak suretiyle ülke ve ülkü sevdalısı olarak kabul ettiğimiz Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz için bu gayretin içerisine girebilirler. Bu insanları çok farklı takdim ediyorsunuz. Her defasında söyledim. Bunlar benim ülküdaşım. Bir tanesi şehidimizin oğludur. Devlet ve millet hizmetinde de bulunmuşlardır."

"'BUNLAR ÜLKÜ VE ÜLKE SEVDALISI"

Eğer bir af yasası gündeme getirilirse, ben ondan evvel bişey anlatıyorum. 40 bin kişinin katilleri demokrasi ve özgürlük adına savunulacak konuma taşınmışsa, bir mücadele ortamında bulunan, bu arada da başka unsurlardan dolayı, bir takım suçlamalarla muhatap olmuşsa onu niye hiç dikkate almıyorsunuz. Bu olayı bu şekli ile ortaya koymak lazım. Ben bu iki, hatta şu ifadeyi kullandım "bunlar ülkü ve ülke sevdalısı olan" insanlardır.

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Devlet Bahçeli: "O'nu sormak lazım devletin bir takım organlarına. Ben biliyorum tabi ama biraz da devletin yetkilileri konuşsunlar. Birşeyler yapsınlar."

BAHÇELİ'NİN ÇAKICI'YI ZİYARETİ

"Mesela ben bu gerekçeyi ortaya koyduğum zaman, Ali Çakıcı Beyin Kırıkkale'deki hastaneye hastalığı sebebi ile getirildiğini duydum. Şimdi böyle bir durumda ahlakçı olmak lazım. Siyaseten bir yorum getiriyorsunuz. Orada bazı kavramlarla kucaklıyorsunuz. Sayıyorsunuz. Sonra rahatsızlığını duyuyorsunuz, hastaneye gitmiyorsunuz."

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Kaynak: haberinburada