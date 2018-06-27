BAHÇELİ, AK PARTİ'YE KAZAN KALDIRAN YARDIMCISINI GÖREVDEN ALDI
Kahramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, görevden alındı.
"BİZ NE DERSEK O OLUR" DEMİŞTİ
Aycan, yaptığı son açıklamada "Bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP'yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır" ifadesini kullanmıştı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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