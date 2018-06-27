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BAHÇELİ, AK PARTİ'YE KAZAN KALDIRAN YARDIMCISINI GÖREVDEN ALDI


Bahçeli, AK Parti'ye kazan kaldıran yardımcısını görevden aldı
Tarih : 27 Haziran 2018, 14:00
Puan Ver : Bahçeli, Ak Parti'ye Kazan Kaldıran Yardımcısını Görevden Aldı(10/10)6

Kahramanmaraş'ta partisince birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, görevden alındı.

"BİZ NE DERSEK O OLUR" DEMİŞTİ

Aycan, yaptığı son açıklamada "Bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve meclis aritmetiğinde MHP'yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır" ifadesini kullanmıştı.

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Kaynak: haberinburada



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