BAHÇELİ: AF KONUSUNDA GERİ ADIMIMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ
MHP lideri Devlet Bahçeli af konusunda kararlı olduklarını belirterek "Geri adımımız düşünülemez" dedi.
Hükümetin "Gündemimizde yok" şeklindeki açıklamalarına rağmen MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin af ısrarı sürüyor.
"GERİ ADIM ATMAMIZ DÜŞÜNÜLEMEZ"
Bahçeli, yaptığı son açıklamada af çağrısını yineleyen Bahçeli, "Af çıkarılmasıyla ilgili kararlılığımız sürüyor. Duruşumuzdan geri adım atmamız düşünülemez.Başbakan ile görüşmemizde aftan vazgeçtiğimize dair ima olmadı. Af konusu sosyal ve toplumsal ihtiyaç, af çıkarılmalıdır." diye konuştu.
HÜKÜMET "GÜNDEMİMİZDE YOK" DİYOR
Bahçeli'nin af çağrısına hükümetten "Gündemimizde yok" yanıtı gelmişti.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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